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台糖撤回管收聲請原因 吳乃仁擬7月20日前與台糖協商還款

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導

台糖前董事長吳乃仁因積欠台糖債務日前遭法院裁定管收，雖然台糖尚未收回欠款，仍撤回管收聲請，讓吳乃仁獲釋。台糖表示，吳乃仁透過律師表示願意於7月20日前與台糖協商還款，因此基於有利於債權回收的考量，決定撤回管收聲請。

吳乃仁因台糖售地弊案而遭判刑入獄，但2015年出獄後面臨台糖的求償，因吳乃仁遲未還錢，台糖今年6月11日向法院聲請管收吳乃仁獲准，當天即管收，吳乃仁隨後提出抗告，在庭審期間，吳的委任律師向台糖表示，願意在7月20日前協商還錢，台糖考量持續管收對追回債款並無實質助益，因此撤回管收聲請。

台糖強調，吳乃仁已服完刑期，此次管收是針對民事債務，雖然吳乃仁名下沒有財產，但只要吳乃仁願意協商，就有機會追回部分債款，總比完全拿不到還好。

台糖目前對吳乃仁等人的債權是1.7億元，但這筆債務原本是1.2億元，因未償還完畢，利息以5％的年利累積，其間已陸續追回約4千萬元。台糖的目標是儘可能地把錢都要回來。

其中一位共同債務人名下有一塊位於台中市的公共設施保留地，台糖表示，正評估是否能將該土地作為擔保，若未來地方政府辦理徵收，就有機會回收部分債權。

台糖強調，將持續要求吳乃仁履行還款，在律師協助下持續協商，必要時循法律程序追討債權。

前台糖董事長吳乃仁。聯合報系資料照
前台糖董事長吳乃仁。聯合報系資料照

吳乃仁 台糖 債務

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