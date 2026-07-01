北市仁愛國中老師侵占消費合作社408萬 自首還錢判緩刑2年

台北市立仁愛國中楊姓教師兼消費合作社出納，利用職務之便將銷貨收入、營養午餐代收款408萬4307元侵占入己，楊自首，將款項返還，台北地院審理，依業務侵占罪判楊有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年。可上訴。

楊自2017年起負責管理及處理合作社的銀行存、提款及帳務行政工作，因家裡財務出狀況及個人投資失利，2025年2月14日起至同年8月2日止，擅自將合作社帳戶、公積金帳戶內的資金包含銷貨收入、營養午餐代收款、學生制服代收款等款項，分批挪用供己支付個人債務及投資使用，共侵占408萬4307元。

楊犯後自首，由台北市教育局函送大安分局偵辦，檢方依業務侵占罪起訴楊，法院審理，楊認罪。

判決指出，楊明知不得擅自挪用學校員生消費合作社的款項，卻仍為之，缺乏對他人財產法益的尊重，考量他犯後主動向學校坦承犯行並至台北地檢署自首，且與合作社達成和解，就侵占金額全額償還另給付利息及捐款，犯後態度佳，依法量刑。

判決說，楊沒有前科、素行良好，經此教訓應無再犯之虞，依法宣告緩刑，至於他侵占的款項已全數歸還，不再宣告沒收。