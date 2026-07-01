悶死5歲兒狠父恐嚇滅門前妻信 基隆看守所坦承未檢查內容：遺憾痛心

基隆簡姓男子去年5月涉嫌酒後用枕頭悶死5歲兒子一審被判無期徒刑，竟從基隆看守所寄恐嚇信恐嚇前妻「出來一定要滅全族」。基隆看守所表示，該信件寄出時外觀正常，沒有違禁物，所方無法預先得知內容，對此深感遺憾與痛心。

基隆簡姓男子去年5月涉嫌酒後用枕頭悶死5歲兒子，基隆地院國民法庭今年4月判簡男無期徒刑，褫奪公權終身。被害人簡男前妻竟收到簡男從基隆看守所寄出的恐嚇信「只要我出來，就滅你們全族」，家屬害怕至極，今天痛批「為何這種恐嚇信會從看守所流出來」？

基隆看守所秘書萬世強說，針對被害人家屬反映，前收容人簡姓被告從所內寄發不當信件，看守所深感遺憾與痛心，對家屬再次遭受精神壓力表達最誠摯的慰問。

至於為何會寄出這樣的件？萬世強表示，依現行羈押法第66條規定，為保障收容人的秘密通信自由，看守所對於信件檢查，原則上屬於安全檢查，主要查看有無夾藏違禁物品，「依法不能任意閱讀書信內容」。

萬世強說，該信件寄出時外觀正常，沒有違禁物，同仁無法預先得知內容，但法律保障基本權利，絕不容許收容人威脅被害人家屬，對於這種二次傷害的行為，看守所嚴正譴責，事件發生後，已立刻通報目前收容該被告簡男的機關，未來強化書件的管制，防範類似情況再發生。

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