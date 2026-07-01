影／基隆狠父悶死5歲兒判無期 看所收寄前妻恐嚇信「出來滅你們全族」

基隆簡姓男子去年5月涉嫌酒後用枕頭悶死5歲兒子，基隆地院國民法庭今年4月判簡男無期徒刑，褫奪公權終身。被害人簡男前妻竟收到簡男從基隆看守所寄出的恐嚇信「只要我出來，就滅你們全族」，家屬害怕至極，痛批「為何這種恐嚇信會從看守所流出來」？

基隆簡姓男子去年5月涉嫌酒後用枕頭悶死5歲兒子，基隆地院國民法庭4月審理後宣判，簡男前妻開庭時曾涙訴請求判他死刑，合議庭認為簡男手段殘忍，罪大惡極，但因長期因經濟爭執累積壓力無法紓解等綜合考量，判處簡男無期徒刑，褫奪公權終身。

簡男前妻的弟弟今天受訪說，開庭時，簡男有說請法官判他死刑，他也不會上訴，卻在6月1日收到他寄的信件，簡直是目無法紀，信中恐嚇，說要「只要出來就要滅我們全族」，家屬相當害怕及擔心，受害者是他姊姊，他的父母都已年邁。因未判死刑，他們提出上訴，檢察官也提出抗告，簡男就不爽了，社會大眾有誰會相信，他如果假釋出來會改過自新？

「為何這種恐嚇信會從看守所流出來？」簡男前妻的弟弟表示，簡男都還沒有發監執行，可以這樣目無法紀把恐嚇信寄給家屬，對被害人家屬造成莫大的傷害，他原本怕是有人冒名寄信，詢問看守所後確認是簡男寄出的信，家屬無法接受，因此提出檢舉，這種人可以交保嗎？他還說，對其提告恐嚇有用嗎，直指簡男就是一個惡人，「我就是這樣了，還能怎樣」的態度。

判決指出，簡男與張姓妻子結婚14年，去年4月夫妻因口角簡男涉嫌動手打人，簡妻事後聲請通常保護令，並帶兒子回娘家居住。簡妻準備離婚及要求取得兒子的監護權，但未禁止簡男探視兒子及帶回家。簡男接兒子回家同住，但隔天未送去幼兒園上課。簡妻上門發現愛兒慘死。

檢方去年9月檢方依成年人故意對兒童犯殺人等罪起訴簡男。基隆地院國民法庭今年4月判簡男無期徒刑。

兩人目前已經離婚，張女出庭時多次泣不成聲，指簡男毆打才聲請保護令，為了心愛的兒子她很多都忍下來，「沒想到保護令還沒下來，他就把兒子殺了。」她批簡男真的很可惡，當場請求法官判簡男死刑，還兒子一個公道。

簡男面對前妻指責犯行，有的承認，但也有的否認，但後來在庭中表示「請法官判我死刑」。

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簡男前妻的弟弟今天出示恐嚇信，痛批簡男目無法紀，信中恐嚇「只要出來就要滅我們全族」。記者游明煌／攝影