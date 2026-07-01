台中麥當勞驚傳隨機攻擊...吃宵夜慘遭割頸 女子情緒不穩送監護2年

台中鄭姓女子情緒不穩，半夜闖入麥當勞持剪刀隨機朝客人割頸，法院依精神鑑定結果認其欠缺辨識行為能力判無罪，但考量她無病識感、拒絕就醫，已多次隨機、突發攻擊，其母親卻採放任態度，衛生局致電訪查也被掛斷電話，認為鄭有受治療急迫性，命她施以監護2年，可上訴。

檢警調查，鄭女2025年9月15日凌晨2點多，見南屯區1間麥當勞內的游姓顧客在用餐，竟手持美容剪刀朝對方左頸、臉頰畫過，釀其有4公分、5公分表淺性撕裂傷，警方獲報到場，在鄭女母親的車內逮捕她，當場扣得作案用的美容剪刀。

台中地院審理時，鄭女矢口否認犯行，辯稱自己拿指甲刀、是不小心的。中院查，店家監視器拍下鄭女行經游座位後折返，突然又從後方靠近並手持不明物體攻擊，再以連跑帶跳方式離開，同時回頭查看游，再快速離開。

游證稱，當天在吃宵夜，突然感到左頸、臉頰刺痛，看到1名穿外套胖胖的女性從左前方跑過，還一直回頭看他，手裡拿著疑似剪刀，接著跑出大門，隔著窗戶一直回頭看。

中院根據醫院精神鑑定，發現鄭女有行為時不能辨識其行為違法，且欠缺依其辨識而行為之能力，依刑法第19條規定不罰，判她無罪。

中院也發現，鄭女是台中衛生局關懷個案，有多次護送就醫、診斷通報，及嚴重病人通報紀錄，但自2025年1月衛生局打算訪查，都因無法聯繫上，並遭鄭的母親掛斷電話表示拒絕訪視，導致不能確認其狀況、無法給予後續處遇，可見鄭無病識感，長期拒絕就醫，母親也無法更無意願督促。

中院發現，鄭2024年、2025年多次涉及傷害、恐嚇及毀損，已有多次隨機、突發攻擊行為，其母未糾正、控制其行為，也未採取任何有效預防措施，即便在同一空間也對其放任，拒讓女兒接受妥適治療。

中院說，鄭女前幾案都因和解、被害人撤告經檢方不起訴，鄭未曾因其攻擊行為負擔刑責，加上母親也不正視女兒病情，欠缺任何有效預防機制，顯有再犯、危害公共安全之虞，命其令入相當處所，施以監護2年。