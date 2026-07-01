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「我要殺人、放炸彈」狂灌雙鐵客服 彰化男恐嚇公眾判6月

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化28歲郭姓男子今年2月間在彰化市接連透過高鐵、台鐵數位客服平台留言「我要殺人」、「我要放炸彈」、「車上有手榴彈」、「縱火」等恐嚇訊息，引發公共安全疑慮，高鐵、台鐵獲悉後立即通報警後郭男遭逮；但獲釋兩天後又對台北捷運系統進行恐嚇，最後遭拘提羈押。他留言恐嚇雙鐵案部分，彰化地方法院審理後，依恐嚇公眾罪3罪，各判處有期徒刑3月，合併應執行有期徒刑6月，均得易科罰金。

判決指出，郭男於2月25日在彰化一家醫院內登入高鐵數位客服平台，陸續留言「殺人」、「我要殺人」、「我想殺人」、「我要放炸彈」、「車上有手榴彈」、「賴清德去死」、「I will kill somebody」等內容，另也輸入「犯罪」、「放火」等文字。

隔天郭男再次透過高鐵客服平台留言「殺人」、「放炸彈」、「縱火」等訊息；同日也兩度透過台鐵客服平台留言「我要放炸彈」、「我要殺人」，致使高鐵、台鐵均須啟動相關安全應變措施，危害公共安全。

鐵路警察局獲報後展開追查，循線前往彰化縣鹿港鎮查獲郭男到案。郭男坦承犯行，法院裁定羈押1個月。不過，郭男於今年3月獲釋後僅2天，又涉嫌透過台北捷運AI客服系統留言「我要殺人」、「我要縱火」、「我準備要放炸彈」等恐嚇內容。

台北捷運公司發現後立即報警，警方查出郭男自3月29日至4月6日期間，共5度在客服系統留下恐嚇字眼，並於4月6日再次前往鹿港鎮將他逮捕。郭男辯稱只是對AI客服輸入文字，未完成OTP驗證不算正式留言，但警方指出，相關內容均已留存在系統後台，可作為犯罪證據。

針對郭男恐嚇高鐵、台鐵案，彰化地院審理認為，郭男反覆透過客服平台散布「殺人」、「放炸彈」、「縱火」等恐嚇言論，已足以引發社會恐慌，嚴重擾亂公共秩序。法院審酌其犯後態度尚可，且未造成實際人員傷亡或財產損失，依恐嚇公眾罪3罪，各判處有期徒刑3月，合併應執行有期徒刑6月，均得易科罰金。

今年2月間鐵警接獲通報稱有人恐嚇要放炸彈，立刻通知各駐警車站加強警戒。記者翁至成／翻攝
今年2月間鐵警接獲通報稱有人恐嚇要放炸彈，立刻通知各駐警車站加強警戒。記者翁至成／翻攝

炸彈 彰化 殺人

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