熱水澆全身加熱湯勺燙手臂 高雄4歲幼童慘遭凌虐狠父母遭重判

高雄市楠梓區一名年僅4歲的幼童，前年底遭生母與繼父接續以塑膠椅砸頭、加熱鐵湯勺燙手臂，甚至遭高溫熱水澆淋全身，導致體表面積高達63%二度燙傷，並引發敗血症，餘生面臨身心發展遲緩及終身殘疾之苦，橋頭地方法院法官審理後，怒斥兩人手段凶殘，依共同犯對未滿七歲之人施以凌虐致重傷罪，分別判生母13年6月、繼父14年10月有期徒刑。全案可上訴。

判決書指出，22歲的生母與23歲的繼父共同撫養5名年幼子女，受害的4歲幼童小希（化名）排行老二，卻在2024年11月底至12月間，僅因管教不耐，竟對毫無自救能力的小希施以一連串近乎酷刑的凌虐。

前年11月底，繼父先持塑膠椅子重砸小希頭部，12月6日生母接力以手狠捏小希臉頰，並拿奶粉罐砸其頭部，數天後，繼父再以沙茶罐口強壓小希嘴部至擦傷，更駭人的是，同月13日，生母竟將鐵湯勺放在瓦斯爐上加熱，手持炙熱鐵湯勺朝小希左手前臂猛抽兩下，造成嚴重燙傷，隨後又拿拖鞋痛毆其臉部。

同月15日深夜，繼父手段更甚，將小希帶進浴室，以高溫熱水朝其身上瘋狂澆淋，導致小希全身受有高達63%面積之二度燙傷，其中30%為深二度燙傷，生母當時在場不僅未加阻止，夫妻甚至將全身淋濕、嚴重燙傷的小希棄置於客廳不顧，直到隔天下午，生母見情況不對才通知社工，小希被緊急送往高雄醫學大學附設中和紀念醫院時，已因傷勢過重併發敗血症，隨即轉入加護病房急救。

雖然撿回一命，但醫院評估指出，小希因大面積燒燙傷留下肥厚攣縮疤痕，導致皮膚感覺異常、排汗功能永久受損、整體發育受到嚴重妨害，且已被診斷出因長期受虐出現發展遲緩，心理創傷難以平復，往後漫長人生都必須承受終身殘疾之苦。

檢警調查期間，這對狠心父母為了掩蓋罪行，一度串通謊稱小希是在吃薑母鴨時不慎被燙傷，生母甚至在偵查中惡意刪除手機對話紀錄企圖滅證，直到檢警前往薑母鴨店訪查戳破謊言，並提示關鍵對話紀錄與凌虐影片後，兩人才在審理時坦承犯行。

橋頭地院認為，被告兩人皆非初為人父母，明知幼童身體構造脆弱，卻施以成年人都難以忍受的殘酷手段，蔑視他人苦痛之態度，對幼童身心造成不可逆的巨大損害，罪行重大，因此依對於未滿七歲之人施以凌虐致重傷罪，判處繼父有期徒刑14年10月、生母有期徒刑13年6月。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線