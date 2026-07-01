香港公務員來台旅遊 被查出有中華民國國籍...未接受徵兵結果曝

胡姓男子自幼在香港長大，其在台灣的母親20多年前替他申請中華民國護照、設籍在台中，屆齡後區公所催告他服兵役未果，檢方依妨害兵役罪嫌起訴，胡主張自己現為香港公務員、不知道有中華民國國籍；法院發現胡和我國聯繫因素淡薄，難認他有避免徵兵處理意圖，判處無罪，可上訴。

檢方起訴指出，胡男在香港出生，1999年8月來台後由母親替他在台中設立戶籍、申請中華民國護照，胡也持該護照出境5次、入境4次，最後1次於2003年2月出境；胡2006年並提供相片，委由媽媽辦理兵籍調查，隔年辦理遷出登記除戶。

檢方查，胡2016年2月持香港護照來台且未具僑民役男身分，才成為列管徵兵的役男，期間胡4度以香港居民申請來台觀光，經西屯區公所2018年3月催告他6個月內返國接受徵兵，但胡均未返國，涉嫌妨害兵役治罪條例無故未接受徵兵處理罪。

台中地院審理時，胡矢口否認犯行，辯稱他從小到大都在香港就學，現為香港公務員，爸爸是香港僑民，媽媽雖設籍原戶籍址，但他不知自己具有中華民國國籍，或曾設立戶籍在台灣而有服兵役義務，每次來台都短暫停留，他不清楚母親替他處理戶籍一事。

中院查，胡出生香港，每次來台短暫停留，與我國聯繫因素淡薄，胡母替他設立戶籍、申請中華民國身分證時間，胡當時介於11歲至19歲間，也無證據證明胡知悉媽媽替他辦理相關事務，且胡母於2012年12月死亡，胡從未定居台灣，認定其辯稱有理由。

中院也說，胡屆役齡後都是以香港護照來台，我國海關無從獲悉遭徵兵列管的胡，其有出入境台灣，也導致胡無從透過海關查驗，或於護照蓋印兵役管制戳章等事，察知自己有返國服兵役義務，難謂他是出於「避免徵兵處理」，判他無罪。