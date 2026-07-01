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錢櫃員工踩塑膠籃關窗墜34公尺亡 練台生過失致死罪嫌起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

錢櫃中華新館吳姓女員工2024年11月13日輪值時，發現8樓陽台緊急逃生窗開啟、外推，為了關閉逃生窗，踩上2個堆疊的塑膠籃，探出上半身想關窗，不料，塑膠籃破裂翻落，吳女從34公尺高處墜落到1樓後巷，送醫不治身亡。台北地檢署認為，錢櫃負責人練台生未依規定提供安全措施，依過失致死罪嫌起訴。

檢方追查，身高約154公分的22歲員工吳女想關起8樓的逃生窗，逃生窗高度約133公分，外推逃生窗窗框距離窗台約60公分且無照明，吳女到包廂外拿2個塑膠籃，堆疊後約80公分，放在逃生窗下方，並由同事拿手電筒幫忙照明。

檢方查出，吳女踩上塑膠籃、探出上半身要拉回關閉逃生窗，沒想到塑膠籃破裂翻落，吳女身體重心移至窗外，從34公尺出墜落到1樓後巷，送醫急救，當晚10時許因高處墜落、胸部、四肢多處外傷骨折死亡。

檢方認為，練台生身為雇主，依職業安全衛生法規定，應提供必要的安全衛生設備及措施，對於高度2公尺以上的工作場所邊緣及開口部分，勞工有遭受墜落危險之虞者，應設有適當強度的護欄、護蓋等防護設備，練台生涉犯職業安全衛生法及過失致人於死罪，從重依過失致死罪嫌起訴。

錢櫃董事長練台生。（本報資料照片）
錢櫃董事長練台生。（本報資料照片）

錢櫃 練台生 過失致死

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