快訊

北市南港舊莊街公車站旁公車起火 全車燃燒火勢猛烈幸車內無人

勞動基金5月單月收益5860億 前5月大賺逾2兆元

鄭宗哲上大聯盟5天兩度遇「板凳清空」 混亂中遭推頭、扯球衣

聽新聞
0:00 / 0:00

免費停車場也不能免責！星巴克門市除草刮傷客人車判賠5萬6定讞

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄一名楊姓女子駕駛愛車前往星巴克消費，將車停放在店家附設的免費停車場內，不料星巴克當天委託園藝廠商除草，除草機高速運轉導致碎石如暗器般瘋狂噴濺，擊中愛車造成多處刮傷，讓楊女怒告求償，原本星巴克一審免賠，但二審卻大逆轉，法官改判星巴克必須賠償修車費及懲罰性賠償金共5萬6846元定讞。

判決書指出，楊姓女子2024年3月26日上午10 時許，駕駛愛車前往高雄市附設免費停車場的星巴克中正河北門市消費，當天下午，星巴克委請園藝社人員到場清理停車場外圍的V型草皮，但作業前並未在現場擺放任何警告標示或事先通知車主移車。

楊女在下午3時許準備駕車離開時，赫然發現愛車的左霧燈、水箱護罩、引擎蓋及右側前後車門板金，多處遭噴濺的砂石擊傷，灰色底漆直接外露。

楊女不甘受損提起訴訟，一審簡易庭判處楊女敗訴，楊女不服，拿出車上行車紀錄器與洗車場證明提起上訴。

星巴克在庭審時抗辯，強調車輛受損不見得是除草造成，且車停室外本來就有遭外力接觸的自然風險，星巴克也主張停車場內早就樹立明顯公告，停車場僅提供顧客停車之便，不負任何車輛、車內財物與貴重物品保管之責，主張店家依法不負賠償責任。

二審合議庭法官勘驗楊女車上的前後行車紀錄器，錄影檔案中，除草期間背景傳出持續的轟轟吵雜聲，車內連續錄到石子撞擊車身的「咔、噠」異響，其中一秒後方鏡頭更錄到一塊體積較大的石子飛濺而來、直接重砸車身反彈的「砰」一聲巨響。

洗車廠也回函作證，楊女2天前手工洗車時車身完好，事故隔天進廠就滿是新砸出的磕碰痕跡。

高雄地院因此判決，星巴克的免責公告，在法律解釋上僅代表雙方沒有成立個別財物的「保管法律關係」，但絕對不代表能全面免除企業經營者對營業場所的管理與維護責任，除草機作業可能造成石子飛濺屬於社會一般常識，星巴克既然安排除草，就應認知該服務有危害消費者財產的可能，卻未設警告標示，在消費者保護法第7條的場所管理上顯有疏失。

法官審酌，除草噴濺帶有雜草汁液的草屑乾涸後會硬化附著在烤漆上，確實有進行專業人工洗車與更換受損左霧燈的必要，除了必要修繕費用、代步費、人工洗車費，更依消保法第51條規定，另加計0.5倍的懲罰性賠償金1萬8949元，總計判處星巴克應給付楊女5萬6846元。全案定讞，不得上訴。

楊女愛車停放在星巴克旁停車場，卻被除草作業刮傷愛車。記者巫鴻瑋／翻攝
楊女愛車停放在星巴克旁停車場，卻被除草作業刮傷愛車。記者巫鴻瑋／翻攝

停車場 星巴克 高雄 免費

延伸閱讀

颱風不是免責理由！黑板樹斷枝砸車 嘉院判農試分所應國賠

竹北國小男童盪鞦韆重摔大腿骨折...家長提國家賠償81萬 最終判決出爐

台南市消防局前局長李明峯及女密友涉收賄320萬 一審判4年半

交通部出手打擊天價拖吊！一般汽車最高3000元 最快年底上路

相關新聞

錢櫃員工踩塑膠籃關窗墜34公尺亡 練台生過失致死罪嫌起訴

錢櫃中華新館吳姓女員工2024年11月13日輪值時，發現8樓陽台緊急逃生窗開啟、外推，為了關閉逃生窗，踩上2個堆疊的塑膠籃，探出上半身想關窗，不料，塑膠籃破裂翻落，吳女從34公尺高處墜落到1樓後巷，送醫不治身亡。台北地檢署認為，錢櫃負責人練台生未依規定提供安全措施，依過失致死罪嫌起訴。

台中麥當勞驚傳隨機攻擊...吃宵夜慘遭割頸 女子情緒不穩送監護2年

台中鄭姓女子情緒不穩，半夜闖入麥當勞持剪刀隨機朝客人割頸，法院依精神鑑定結果認其欠缺辨識行為能力判無罪，但考量她無病識感、拒絕就醫，已多次隨機、突發攻擊，其母親卻採放任態度，衛生局致電訪查也被掛斷電話，認為鄭有受治療急迫性，命她施以監護2年，可上訴。

「我要殺人、放炸彈」狂灌雙鐵客服 彰化男恐嚇公眾判6月

彰化28歲郭姓男子今年2月間在彰化市接連透過高鐵、台鐵數位客服平台留言「我要殺人」、「我要放炸彈」、「車上有手榴彈」、「縱火」等恐嚇訊息，引發公共安全疑慮，高鐵、台鐵獲悉後立即通報警後郭男遭逮；但獲釋兩天後又對台北捷運系統進行恐嚇，最後遭拘提羈押。他留言恐嚇雙鐵案部分，彰化地方法院審理後，依恐嚇公眾罪3罪，各判處有期徒刑3月，合併應執行有期徒刑6月，均得易科罰金。

熱水澆全身加熱湯勺燙手臂 高雄4歲幼童慘遭凌虐狠父母遭重判

高雄市楠梓區一名年僅4歲的幼童，前年底遭生母與繼父接續以塑膠椅砸頭、加熱鐵湯勺燙手臂，甚至遭高溫熱水澆淋全身，導致體表面積高達63%二度燙傷，並引發敗血症，餘生面臨身心發展遲緩及終身殘疾之苦，橋頭地方法院法官審理後，怒斥兩人手段凶殘，依共同犯對未滿七歲之人施以凌虐致重傷罪，分別判生母13年6月、繼父14年10月有期徒刑。全案可上訴。

彰化男台鐵高鐵留言殺人放炸彈 一審判刑6月

彰化縣郭姓男子2月於高鐵及台鐵數位客服平台留言要殺人、放炸彈，遭拘提送辦羈押；彰化地院依犯恐嚇公眾共3罪，判刑6月，可上...

香港公務員來台旅遊 被查出有中華民國國籍...未接受徵兵結果曝

胡姓男子自幼在香港長大，其在台灣的母親20多年前替他申請中華民國護照、設籍在台中，屆齡後區公所催告他服兵役未果，檢方依妨害兵役罪嫌起訴，胡主張自己現為香港公務員、不知道有中華民國國籍；法院發現胡和我國聯繫因素淡薄，難認他有避免徵兵處理意圖，判處無罪，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。