免費停車場也不能免責！星巴克門市除草刮傷客人車判賠5萬6定讞

高雄一名楊姓女子駕駛愛車前往星巴克消費，將車停放在店家附設的免費停車場內，不料星巴克當天委託園藝廠商除草，除草機高速運轉導致碎石如暗器般瘋狂噴濺，擊中愛車造成多處刮傷，讓楊女怒告求償，原本星巴克一審免賠，但二審卻大逆轉，法官改判星巴克必須賠償修車費及懲罰性賠償金共5萬6846元定讞。

判決書指出，楊姓女子2024年3月26日上午10 時許，駕駛愛車前往高雄市附設免費停車場的星巴克中正河北門市消費，當天下午，星巴克委請園藝社人員到場清理停車場外圍的V型草皮，但作業前並未在現場擺放任何警告標示或事先通知車主移車。

楊女在下午3時許準備駕車離開時，赫然發現愛車的左霧燈、水箱護罩、引擎蓋及右側前後車門板金，多處遭噴濺的砂石擊傷，灰色底漆直接外露。

楊女不甘受損提起訴訟，一審簡易庭判處楊女敗訴，楊女不服，拿出車上行車紀錄器與洗車場證明提起上訴。

星巴克在庭審時抗辯，強調車輛受損不見得是除草造成，且車停室外本來就有遭外力接觸的自然風險，星巴克也主張停車場內早就樹立明顯公告，停車場僅提供顧客停車之便，不負任何車輛、車內財物與貴重物品保管之責，主張店家依法不負賠償責任。

二審合議庭法官勘驗楊女車上的前後行車紀錄器，錄影檔案中，除草期間背景傳出持續的轟轟吵雜聲，車內連續錄到石子撞擊車身的「咔、噠」異響，其中一秒後方鏡頭更錄到一塊體積較大的石子飛濺而來、直接重砸車身反彈的「砰」一聲巨響。

洗車廠也回函作證，楊女2天前手工洗車時車身完好，事故隔天進廠就滿是新砸出的磕碰痕跡。

高雄地院因此判決，星巴克的免責公告，在法律解釋上僅代表雙方沒有成立個別財物的「保管法律關係」，但絕對不代表能全面免除企業經營者對營業場所的管理與維護責任，除草機作業可能造成石子飛濺屬於社會一般常識，星巴克既然安排除草，就應認知該服務有危害消費者財產的可能，卻未設警告標示，在消費者保護法第7條的場所管理上顯有疏失。

法官審酌，除草噴濺帶有雜草汁液的草屑乾涸後會硬化附著在烤漆上，確實有進行專業人工洗車與更換受損左霧燈的必要，除了必要修繕費用、代步費、人工洗車費，更依消保法第51條規定，另加計0.5倍的懲罰性賠償金1萬8949元，總計判處星巴克應給付楊女5萬6846元。全案定讞，不得上訴。