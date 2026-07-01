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颱風不是免責理由！黑板樹斷枝砸車 嘉院判農試分所應國賠

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

丹娜絲颱風造成嘉義一名蕭姓女子停放路邊的轎車遭黑板樹斷枝砸毀，提告國賠。由於風災國賠案件實務上經常因天然災害、不可抗力等理由遭駁回，但嘉義地院這次並未採信管理機關主張「颱風屬不可抗力」的抗辯，認定管理機關在樹種選擇及管理維護上有欠缺，判決嘉義農業試驗分所應賠償修車費5萬1000元及利息，也為風災國賠案件提供判斷參考。全案仍可上訴。

判決指出，蕭女於2025年7月7日將轎車停放在嘉義市五福街16巷口道路旁，丹娜絲颱風侵襲期間，嘉義農試分所圍牆內一株黑板樹枝幹遭強風吹斷，飛越圍牆砸中車輛，造成後擋風玻璃及車體毀損，修復費用共5萬1000元，因此提起國家賠償訴訟。

嘉義農試分所抗辯，事故發生時最大瞬間風速達每秒39.3公尺，屬強烈颱風造成的天然災害，樹枝折斷屬不可抗力，且無法證明砸中車輛的樹枝來自其管理土地，因此不應負賠償責任。

法院勘驗現場，並函請農業部林業試驗所協助鑑定，確認砸毀車輛的樹枝與農試分所園區內黑板樹屬同一樹種；測量結果也顯示，該株黑板樹距離停車位置僅約16公尺，且颱風過後確實出現斷枝情形，足以認定就是肇事樹木。

法院審理，黑板樹生長快速，可長至20公尺以上，且具有「樹枝脆、易風折」的特性。嘉義農試分所身為全國性農業試驗研究機構，對植物特性應具專業知識，在鄰近道路位置栽種此類樹種，更應審慎評估風險，並落實巡檢、修剪及維護，而非僅以颱風屬天然災害主張免責，認定其管理方式已有欠缺。

法院表示，國家賠償法第3條採無過失責任，只要公共設施因設置或管理有欠缺，並造成民眾財產損害，即應負賠償責任。本案雖有颱風因素，但管理機關在樹種選擇及管理維護上仍有疏失，與車輛受損具有因果關係，因此判決嘉義農試分所應賠償蕭女5萬1000元及利息。

丹娜絲颱風來襲，黑板樹斷枝砸毀轎車，法院不採天災免責判農試分所國賠。圖／本報資料照片
丹娜絲颱風來襲，黑板樹斷枝砸毀轎車，法院不採天災免責判農試分所國賠。圖／本報資料照片

國賠 黑板樹 丹娜絲颱風

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