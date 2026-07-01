台南前議長郭信良涉公益侵占上千萬 檢方今晨當庭逮捕聲押

經檢方漏夜偵訊，認郭信良及黃女涉犯公益侵占罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，今日凌晨當庭逮捕2人，向法院聲請羈押禁見。記者邵心杰／攝影

無黨籍台南前議長、現任市議員郭信良被控侵占政治獻金專戶、文教協會專戶內依法應專款專用於法定支出項目或公益項目等款項，金額超過1千萬元，檢調昨至郭服務處等25處搜索，傳喚郭信良、黃姓女服務人員及證人18人，今日凌晨當庭逮捕郭、黃女2人，並向法院聲請羈押禁見。

檢方指出，郭、黃女2人涉嫌於2018年至2022年間共同侵占政治獻金專戶、文教協會專戶內依法應專款專用於法定支出項目或公益項目等款項，金額超過1千萬元。

據了解，郭信良因涉多起案件後財務狀況不如以往，背負地下錢莊債務，部分侵占款項傳出被用於還款。台南地檢署昨指揮調查局南部機動工作站等前往搜索服務處等25處搜索，將他在內等多人帶回訊問。

檢方複訊後，認郭及黃女涉犯公益侵占罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，今日凌晨當庭逮捕2人，向法院聲請羈押禁見。