曾二度酒駕被吊照...彰化男三度酒駕撞死人烙跑 二審駁上訴判8年

彰化縣黃姓男子有2次酒駕前科被吊銷駕照，仍不悔改照樣酒駕，前年11月行經伸港鄉撞上柯姓騎士並加速離去，柯男被送醫不治，一審國民法官依公共危險致人於死等罪，判刑8年，台中高分院昨審結，駁回上訴。

檢警調查，黃姓男子前年11月24日晚上飲酒，深夜11點40分行駛伸港鄉建國路，在與曾家路的交叉路口撞上騎機車轉彎的66歲柯男。第三度酒駕闖禍的黃男加速逃離，不理會柯男躺在道路上，時隔20分鐘才由熱心路人通報119送往醫院急救，柯男因腦部重創和延誤時間救治而死亡。

警方調閱路口監視畫面，在車禍發生後的3小時到柯男住家，立即對他實施酒測，酒測值每公升0.65毫克，超過法定標準0.25毫克，警詢後移送偵辦。檢方調查發現，黃男在過去2年內2次酒駕被吊銷駕照3年。

一審國民法官審認，黃男行駛方向是閃黃燈，柯男行駛方向閃紅燈，雙方都有肇事責任，但合議庭認為黃男明知酒駕違法卻一再犯案，是酒駕累犯還肇逃，警方找上門他才坦承犯行，行為實不可原諒。黃男在審理過程中與柯男家屬達成調解，依酒後駕車致人於死罪判刑7年，依肇事致人死亡逃逸罪判刑1年10月，應執行有期徒刑8年。

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