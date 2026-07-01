影／破案英雄淪黑幫內鬼 安心幣商洗錢爆行賄 新北警與餐飲大亨遭聲押

台北地檢署偵辦「安心幣商」假投資詐騙案，發現涉入台雅集團詐欺案的鄭淳駿捲入其中，檢方清查鄭男手機，竟發現曾任刑事局第四大隊三名官警，意圖替鄭男牽線安排飯局，抑或是行賄擺平案件承辦人，昨天搜索約談12人到案，檢察官認為現任土城分局頂埔派出所員警李金龍，涉替鄭淳駿送酒行賄，凌晨依貪汙罪聲押禁見2人。

同樣涉及替鄭淳駿牽線、刺探偵查消息的刑事局公關室研究員劉宗仁、 刑事局偵查員顧修僥、新北市警民防管制中心隊長蔡名峻，各以20萬交保。檢方另發現，台北市有4名官警曾傳送偵查中訊息給鄭男，昨天一併約談到案，由於案件已偵破，且與安心幣商案無關，訊後均20萬交保。

4名官警分別是大安分局偵查隊小隊長蔡仲衛、南港分局偵查隊小隊長沈育呈、信義分局偵查隊偵查佐李光偉、大安分局敦南派出所員警許逸儒。綽號「Jeff」的蔡仲衛是警界打詐高手，因辦案認真多次登上新聞版面，此次遭受牽連，令不少檢警深感意外。

2020年雙北發生連續超商搶案，新北警方在18小時內偵破，李金龍當時是專案小組成員，在逮捕過程掛彩，曾獲新北市長侯友宜慰問頒獎，沒想到昔日破案英雄如今涉貪遭聲押。

據調查，女子羅佩雯與鄭淳駿以大額便宜機票投資及移民投資項目為幌子，向已故台雅老董沈裕雄詐騙50億，調查局偵辦此案時，扣押鄭淳駿手機。當時檢方正偵辦「安心幣商」虛擬貨幣假投資詐騙案，從金流追查鄭淳駿也涉入其中，經檢視鄭淳駿手機意外發有行賄弊端。

調查發現，鄭淳駿與四海幫過從甚密，過去深受四海幫主張存偉信任，他藉由餐飲大亨之名，長期宴請刑事局偵四大隊人員，因而結識曾任職偵四大二的劉宗仁、顧修僥與蔡名峻。「安心幣商」投資詐騙案爆發後，鄭淳駿知悉偵辦單位是新北市刑大，為避免遭查緝，先是透過顧修僥打聽承辦人姓名，再請託劉宗仁幫忙牽線認識。

由於劉宗仁不認識該承辦員警，故透過蔡名峻想方設法聯繫，盼邀約承辦人到鄭淳駿開設的「隱世餐酒館」聚餐。鄭淳駿為求保險，另方面透過李金龍接觸承辦人，李金龍得知承辦人是昔日學弟，攜帶「高級洋酒禮盒」行賄，希望打聽鄭淳駿等人偵查方向，但均遭對方拒絕。

檢方偵辦安心幣商詐騙案，查出水房將贓款兌現成黃金後，將黃金偽裝成「鉛塊門擋」，利用貿易行以空運包裹方式，把黃金寄到柬埔寨、越南洗錢，1年至少走私逾300公斤黃金，清查金流懷疑部分洗錢與張存偉有關，今年初拘提張存偉到案，訊後500萬交保、限制出境出海。

至於鄭淳駿涉及的台雅詐欺案，去年已被檢方依詐欺罪起訴，當時在押的鄭被法官裁定200萬交保、限制出境出海。

台北市大安分局敦南派出所員警許逸儒涉洩密，被諭令20萬交保。記者曾原信／攝影

刑事局公關室研究員劉宗仁意圖替餐飲大亨鄭淳駿牽線刺探消息，被諭令20萬交保。記者曾原信／攝影

南港分局偵查隊小隊長沈育呈（右）涉洩密，被諭令20萬交保。記者曾原信／攝影

信義分局偵查隊偵查佐李光偉涉洩密，被諭令20萬交保。記者曾原信／攝影

餐飲大亨鄭淳駿（中）意圖行賄官警刺探「安心幣商」洗錢情資遭聲押禁見。記者曾原信／攝影

刑事局偵查員顧修僥涉替餐飲大亨鄭淳駿打探洗錢情資，被諭令20萬交保。記者曾原信／攝影

大安分局偵查隊小隊長蔡仲衛涉洩密，被諭令20萬交保。記者曾原信／攝影

時任新北市刑大小隊長李金龍（左）涉行賄自家人遭聲押禁見。記者張宏業／攝影