影／刑事局官警疑替餐飲大亨牽線「安心幣商」飯局 涉貪20萬交保
台北地檢署偵辦「安心幣商」假投資詐騙案，發現涉入台雅集團已故董事長沈裕雄詐欺案的鄭淳駿捲入其中，辦案人過濾鄭男手機，意外查出刑事局公關室研究員劉宗仁、時任新北刑大前小隊長李金龍，涉替鄭男刺探偵查進度，其中李男以洋酒行賄承辦員警，台北地檢署搜索約談9人到案，訊後以串滅證之虞聲押李男，劉男20萬交保，鄭男漏夜偵訊。
另外，檢方發現有北市官警傳送偵查中案件給鄭淳駿，但與「安心幣商」案無關，認為涉及洩密與違反個資法，一併約談大安分局偵查隊小隊長蔡仲衛、信義分局偵查隊偵查佐李光偉、南港分局偵查隊小隊長沈育呈、大安分局敦南派出所員警許逸儒，訊後均20萬交保。
刑事局偵查員顧修僥、新北市警民防管制中心隊長蔡名峻疑與「安心幣商」案有關，目前偵訊中。
2020年雙北發生連續超商搶案，新北警方在18小時內偵破，李金龍（現為土城分局員警）當時是專案成員，在逮捕過程掛彩，曾獲新北市長侯友宜慰問頒獎，沒想到如今涉舞弊遭聲押。
據調查，女子羅佩雯鄭淳駿以大額便宜機票投資及移民投資項目為幌子，向沈裕雄詐騙50億元，調查局偵辦此案時，扣押鄭淳駿手機。當時檢方正偵辦「安心幣商」虛擬貨幣假投資詐騙案，從金流追查鄭淳駿涉入其中，清查手機發現鄭竟找李金龍行賄承辦員警。
調查指出，鄭淳駿與劉宗仁熟識，劉宗仁為此曾透過管道找上新北警方，希望替鄭淳駿牽線，邀約「安心幣商」承辦員警，希望能前往鄭淳駿開設的「隱士餐酒館」碰面，但遭對方拒絕。
調查顯示，鄭淳駿與四海幫過從甚密，過去受四海幫主張存偉信任，他在警界佈線綿密，常宴請劉宗仁、李金龍赴高級餐廳、燒肉店飲宴，藉此建立良好情誼。
李金龍在新北市刑大任職期間，是安心幣商承辦人的長官，他受鄭淳駿請託找學弟關心偵查進度，尤其是水房查緝的偵辦對象，過程中涉及送禮行賄。
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