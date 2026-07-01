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涉洩密 約談8官警1聲押

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北報導

台北地檢署偵辦「安心幣商」<a href='/search/tagging/2/詐騙' rel='詐騙' data-rel='/2/109479' class='tag'><strong>詐騙</strong></a>案，查出時任新北市刑警大隊小隊長李金龍（左），涉受餐飲大亨鄭淳駿請託關心偵查進度，昨聲押禁見。記者張宏業／攝影
台北地檢署偵辦「安心幣商」詐騙案，查出時任新北市刑警大隊小隊長李金龍（左），涉受餐飲大亨鄭淳駿請託關心偵查進度，昨聲押禁見。記者張宏業／攝影

台北地檢署偵辦「安心幣商」假投資詐騙案發現餐飲大亨鄭淳駿涉入，過濾鄭手機查出刑事局公關室研究員劉宗仁、時任新北市刑警大隊小隊長李金龍等八名官警涉洩密，不排除收賄，昨搜索帶回鄭與八警深夜移送複訊，聲押禁見李。

同案約談新北市警察局民防管制中心隊長蔡名峻、刑事局偵查員顧修僥、台北市大安分局偵查隊小隊長蔡仲衛、南港分局偵查隊小隊長沈育呈、信義分局偵查隊偵查佐李光偉及大安分局敦南派出所警員許逸儒。

據調查，女子羅佩雯與鄭淳駿被控以便宜機票及移民投資，向台雅集團已故董事長沈裕雄詐騙五十億元，鄭被起訴；調查局偵辦扣鄭手機，檢方偵辦安心幣商案從金流追查鄭涉入。

檢調查出，鄭淳駿受四海幫主張存偉信任，常在高級餐廳、日式燒肉店宴請劉宗仁、李金龍等官警，新北刑大偵辦安心幣商案時，鄭為掌握偵查進度，帶高級禮盒託李找承辦人；李現為土城分局警員，任職刑大時是承辦人的長官，他受託關心進度、尤其偵辦水房對象，是否行賄是檢方調查重點。

檢方從鄭淳駿手機發現，劉宗仁等官警常將查獲案件在尚未公布前傳給鄭，鄭又傳給四海幫成員，展示在警界人脈。

檢方偵辦安心幣商案查出水房將贓款兌成黃金，偽裝成鉛塊門擋寄到柬埔寨、越南洗錢，一年至少走私逾三百公斤黃金，懷疑部分洗錢與張存偉有關，今年初拘提張，命五百萬交保、限制出境出海。

詐騙 刑事局

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