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官司纏身又涉千萬元公益侵占 台南前議長郭信良遭搜索

聯合報／ 記者張議晨邵心杰／連線報導

<a href='/search/tagging/2/台南' rel='台南' data-rel='/2/177262' class='tag'><strong>台南</strong></a>市前議長<a href='/search/tagging/2/郭信良' rel='郭信良' data-rel='/2/144059' class='tag'><strong>郭信良</strong></a>昨傳出檢調搜索並帶回訊問，南檢證實確有此事，但相關案情目前仍不便多說。圖／聯合報系資料照片
台南市前議長郭信良昨傳出檢調搜索並帶回訊問，南檢證實確有此事，但相關案情目前仍不便多說。圖／聯合報系資料照片

無黨籍台南前議長、現任市議員郭信良近年捲入多起官司，台南地檢署昨指揮調查局南部機動工作站前往搜索，將他在內等多人帶回訊問，據了解，郭信良疑遭檢舉公益侵占罪嫌，辦案人員將深入釐清相關金流是否涉及不法。

台南地檢署證實有此事，但因偵辦中案件尚待釐清，相關案情內容或帶回多少人，截稿前不便多作說明。

檢調查出，郭信良近年透過與他有關係的基金會、協會，委請服務處人員向基金會請款，款項領出後隨即存入特定帳戶，用於支應一般日常開銷，但支出款項與基金會、協會等成立目的及業務不符，粗估侵占金額恐怕逾千萬元。

據了解，郭信良因涉多起案件後財務狀況不如以往，背負地下錢莊債務，部分侵占款項傳出被用於還款。

郭信良近年捲入多起司法案件，二○二三年台南地檢署偵辦佃西重劃案，郭被控與安南區佃西里長高進見合謀，向工程顧問公司業者、重劃會會長廖堅志收賄一千三百萬元，被依貪汙罪起訴，但二審改判兩人無罪，全案正上訴最高法院；去年四月又遭控收取三地集團創辦人鍾嘉村九百萬元賄款，為鍾護航台南光電案場，同年十月橋頭地檢署依貪汙罪起訴郭、鍾；由於檢方查出郭信良除收賄，還涉回填廢棄物至三地旗下光電場，橋檢十二月再依違反廢清法等罪追加起訴，全案一審審理中。

地方人士認為，綠營提名立委陳亭妃競選台南市長，長年與郭信良友好，郭因此續拚連任機率高；郭信良去年底遭橋檢追加起訴並求刑三年半，當時強調自己「從政至今坦蕩蕩」。

台南 公益 郭信良 侵占 陳亭妃 貪汙

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