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非法清運逾3千噸殃及9縣市 雲林檢起訴40人

聯合報／ 記者陳雅玲林保光李宗祐／連線報導

<a href='/search/tagging/2/桃園' rel='桃園' data-rel='/2/175456' class='tag'><strong>桃園</strong></a>一間<a href='/search/tagging/2/環保' rel='環保' data-rel='/2/125048' class='tag'><strong>環保</strong></a>公司涉透過仲介、車隊組成非法清運網絡，五個月內載運逾三三○○公噸營建<a href='/search/tagging/2/廢棄物' rel='廢棄物' data-rel='/2/103713' class='tag'><strong>廢棄物</strong></a>，棄置九個縣市的<a href='/search/tagging/2/農地' rel='農地' data-rel='/2/105954' class='tag'><strong>農地</strong></a>、魚塭。記者陳雅玲／翻攝
桃園一間環保公司涉透過仲介、車隊組成非法清運網絡，五個月內載運逾三三○○公噸營建廢棄物，棄置九個縣市的農地、魚塭。記者陳雅玲／翻攝

桃園某間環保公司領有廢棄物清除許可，遭控疑無法去化大量營建廢棄物，涉透過仲介、車隊組成非法清運網絡，五個月內傾倒逾三三○○公噸營建廢棄物，棄置九個縣市農地、魚塭，雲林地檢署昨依違反廢棄物清理法起訴鄒姓負責人等四十人、三間環保及開發公司。

全案源於雲林縣警察局台西分局二○二四年七月查獲一輛貨運曳引車涉將營建廢棄物載往東勢鄉農地非法傾倒，通報雲檢後，檢警成立專案小組擴大追緝，查出六十七歲鄒姓男子所經營的環保公司，找不到業者處理大量廢磚、混凝土、廢土，前年五至十月間以每立方公尺約一三○○元價格，委由黃姓、賴姓及陳姓男子安排車隊清運。

檢方調查，三人派車去亂倒，每趟依載運重量支付司機七五○○元至四萬元不等報酬，遍布雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、新竹、桃園、新北等地農地及魚塭，累計逾一一○車次、重量逾三三○○公噸。檢警搜索時也查扣十八輛貨運曳引車、大貨車等，偵查期間並聲請變價程序，拍出三輛曳引車、兩輛半拖車，拍得六二七萬元，保全後續沒收執行。

另，嘉義縣民雄鄉一處農地遭傾倒營建廢棄物，保七總隊第三大隊南區中隊追查發現，地主許姓男子二○二四年十一月涉與黃姓、劉姓男子簽約，收取一二○萬元，提供土地當廢棄物貯存及轉運場所，一個月後，黃開始駕駛大貨車載運堆置紅磚、磁磚、混凝土塊等堆置，累計上百車次。

檢警開挖發現，堆積面積約二○八平方公尺、高度約六公尺，體積約一二○○多立方公尺，嘉義地檢署近日依違反廢棄物清理法，將許、劉、黃三人起訴。

桃園一間環保公司涉透過仲介、車隊組成非法清運網絡，五個月內載運逾三三○○公噸營建廢棄物，棄置九個縣市的農地、魚塭。記者陳雅玲／翻攝
桃園一間環保公司涉透過仲介、車隊組成非法清運網絡，五個月內載運逾三三○○公噸營建廢棄物，棄置九個縣市的農地、魚塭。記者陳雅玲／翻攝

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