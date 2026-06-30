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高階AI伺服器非法出口案...青雲主管、美超微2業務員 法官裁定收押禁見

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆即時報導

基隆地檢署偵辦國內廠商涉嫌以不實文件，出口美超微電腦公司高階AI伺服器至中港澳，聲押涉案的美超微台灣分公司王姓、林姓業務人員及青雲科技公司呂姓高階主管。基隆地院今晚審理後，以涉案嫌疑重大，並有逃亡、串證之虞，裁定羈押禁見。

海巡署偵防分署查緝走私案件「槓上開花」，發現游男等人涉嫌以不實文件資料申報出口，將高階AI伺服器輸往中港澳地區。基隆地檢署5月20日指揮海巡和警方專案小組，前往游姓、王姓、陳姓男子共同或分別成立的公司和住處搜索，檢方偵訊後聲押3人獲准。

游男等人涉案手法是在台灣購得美超微生產，搭載輝達高階AI晶片的伺服器，再以虛偽申報最終目的地，或是申報型號與實際型號不符手法，將這批設備賣給中港澳業者。

專案小組偵辦月餘，檢視、分析相關事證，認為美超微台灣分公司、上櫃公司青雲國際科技、是方電訊也涉入，昨發動第2波搜索行動，前往3家公司及6名涉案人住處共12處地點搜索，查扣相關事證。

辦案人員昨天將美超微4名業務人員、青雲呂姓高階主管帶回調查後，昨晚先後移送基隆地檢署。檢察官複訊後，今天凌晨依涉犯偽造文書、背信罪，向基隆地方法院聲請羈押星雲呂姓主管及美超微王姓、林姓業務人員，美超微另兩名業務人員，分以10萬元、5萬元交保。是方涉案人員因住院，辦案人員到醫院製作筆錄，未隨案移送檢方。

基隆地方法院法官今晚召開羈押庭，法官審理後指出，林姓、王姓及呂姓3名被告，涉犯刑法背信及行使不實文書罪嫌，依檢察官提出相關事證，足認犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有逃亡，以及串證之虞，非予羈押顯難追訴，裁定羈押並禁止接見通信及收授物件。

青雲昨晚發布重大訊息，證實公司遭檢調單位搜索。青雲強調，公司營運一切正常，對財務及業務並無重大影響，也表示全力配合檢調單位調查。

是方今早也就此事發出聲明，檢方到公司要求配合調查機房客戶涉及AI設備非法輸出事宜，公司恪守政府法令，全力協助調查。目前公司營運一切正常，本次事件對財務與業務並無重大影響。是方服務項目從未涉及任何不法事宜，公司一向堅持誠信經營，將全力配合檢調單位調查，期盼儘速釐清真相。

基隆地檢署偵辦將美超微高階AI伺服器運到中港澳地區案件，今晨聲押美超微台灣分公司、青雲公司3名人員，基隆地院審理後，今晚裁定3人收押禁見。記者邱瑞杰／翻攝`
基隆地檢署偵辦將美超微高階AI伺服器運到中港澳地區案件，今晨聲押美超微台灣分公司、青雲公司3名人員，基隆地院審理後，今晚裁定3人收押禁見。記者邱瑞杰／翻攝`

基隆地檢署偵辦將美超微高階AI伺服器運到中港澳地區案件，今晨聲押美超微台灣分公司、青雲公司3名人員，基隆地院審理後，今晚裁定3人收押禁見。記者邱瑞杰／翻攝``
基隆地檢署偵辦將美超微高階AI伺服器運到中港澳地區案件，今晨聲押美超微台灣分公司、青雲公司3名人員，基隆地院審理後，今晚裁定3人收押禁見。記者邱瑞杰／翻攝``

基隆地檢署偵辦將美超微高階AI伺服器運到中港澳地區案件，今晨聲押美超微台灣分公司、青雲公司3名人員，基隆地院審理後，今晚裁定3人收押禁見。記者邱瑞杰／翻攝`
基隆地檢署偵辦將美超微高階AI伺服器運到中港澳地區案件，今晨聲押美超微台灣分公司、青雲公司3名人員，基隆地院審理後，今晚裁定3人收押禁見。記者邱瑞杰／翻攝`

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