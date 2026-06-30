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新北刑大小隊長受餐飲大亨請託 涉「安心幣商」詐騙行賄…檢方聲押禁見
台北地檢署偵辦「安心幣商」假投資詐騙案，發現涉入台雅集團已故董事長沈裕雄詐欺案的要角鄭純駿捲入其中，辦案人過濾鄭男手機，意外查出刑事局公關室研究員劉宗仁、時任新北刑大前小隊長李金龍（現為土城分局員警）等官警洩密，甚至不排除行收賄，檢警今天大規模約談8名官警到案，同步帶回鄭淳駿調查，檢察官陳玟瑾訊後認李金龍有串滅證之虞，向法院聲押禁見。
同案約談包括刑事局偵查員顧修僥、大安分局偵查隊小隊長蔡仲衛、信義分局偵查隊偵查佐李光偉、新北市警民防管制中心隊長蔡名峻、南港分局偵查隊小隊長沈育呈、大安分局敦南派出所員警許逸儒，相關人陸續移送北複訊。
2020年雙北發生連續超商搶案，新北警方在18小時內偵破，李金龍當時是專案小組成員，因在逮捕過程還掛彩，獲新北市長侯友宜慰問並頒獎，沒想到如今涉及舞弊遭檢方聲押。
調查顯示，餐飲大亨鄭淳駿與四海幫過從甚密，過去深受幫主存偉信任，常宴請刑事局官警吃高檔料理，檢方偵辦安心幣商詐騙案期間，查出水房將贓款兌現成黃金後，再將黃金偽裝成「鉛塊門擋」，利用貿易行以空運包裹方式，把黃金寄到柬埔寨、越南洗錢，一年至少走私逾300百公斤黃金。
檢方清查金流懷疑部分洗錢與張存偉有關，今年初拘提張存偉到案，訊後500萬交保、限制出境出海。鄭淳駿因台雅案遭羈押，後來被檢方起訴，目前由法院審理中，張存偉在台雅案中，也因金流被調查局約談，他稱自己也被鄭淳駿所騙。
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