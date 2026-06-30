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替跨國運輸槍毒集團辯護涉洩密 律師緩刑確定

中央社／ 台北30日電

丁姓律師替跨國運輸槍毒集團成員辯護，卻涉嫌洩密，導致犯罪集團得以躲避查緝，一審判丁男有期徒刑9月，緩刑3年。二審高院今天駁回上訴，丁男緩刑確定。

一審士林地方法院判決指出，跨國運輸槍毒集團成員張姓被告承租基隆民宅做為包裝、販賣毒品據點，因集團成員的販毒下游楊男另案遭法院裁定羈押禁見，集團成員為探詢楊男是否供出上游，經張姓被告協助，安排丁姓律師擔任楊男辯護人。

根據判決，丁男應允後，於民國114年4月間陪同楊男接受警方詢問、前往台北看守所律見楊男，因而得知檢警掌握楊男的毒品上游販毒據點，及藏放有販毒事證，與相關人手機內存有聯繫販毒的訊息記錄等偵查秘密。

判決指出，丁男將偵查秘密要旨手寫記載於紙本後交給張姓被告，張姓被告再拍照傳給集團成員，使集團成員獲悉販毒據點已遭檢警鎖定，於114年5月15日將販毒據點搬離，致員警於同年6月18日搜索時，未扣得任何違禁物。

一審合議庭認為，丁男將擔任偵查辯護人所獲知的偵查秘密予以洩漏，造成犯罪偵查窒礙難行。丁男洩漏偵查秘密的時點與其他集團成員搬離販毒據點的時間密接，已確實影響檢警前往販毒據點的搜索行動，妨礙刑事司法偵查，對刑事偵查所生的危害程度已非屬輕微，應予非難。

一審合議庭審酌丁男犯後坦承犯行，兼衡他的犯罪動機等一切情況，依共同犯非公務員洩漏國防以外秘密罪，判刑9月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應支付公庫新台幣80萬元，及向指定的政府機關等單位提供60小時義務勞務。案經上訴二審，由台灣高等法院審理，今天駁回上訴，丁男緩刑確定。

此外，張姓被告及另一位劉姓共犯部分，一審依共同犯運輸第二級毒品等罪，判張男10年徒刑、劉男7年8月徒刑，未扣案犯罪所得新台幣20萬元沒收。高院認原審量刑妥適，今天駁回上訴。這部分仍可上訴。

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