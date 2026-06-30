幼童遭虐重傷 橋院判生母13年6月、繼父14年10月

高雄一幼童遭生母及繼父傷害凌虐，造成重大難治及不治傷害，經橋院審理，生母及繼父遭依共同犯對未滿7歲之人施以凌虐致重傷罪，各判13年6月、14年10月徒刑。可上訴。

橋頭地方法院判決書提到，此名幼童於民國113年間，多次遭生母及繼父施虐傷害，造成幼童重大難治及不治傷害，足以妨害幼童身心健全及發育，經社工將其送醫救治，此案由高雄市政府提出獨立告訴，並由高雄市警察局楠梓分局報請橋頭地檢署偵辦。

法官認為，幼童所受傷勢已達重傷害程度，其生母及繼父因對幼童管教不耐、施以凌虐，2人未盡照顧之責，反而接續以一般成年人都難以忍受手段，對這名幼童施以凌虐致重傷，2人犯罪手段凶殘，在量刑評價上不宜輕縱。

法官考量，幼童生理機能有重大難治傷害，心理層面衝擊勢必將嚴重影響餘生，其生母及繼父等2人犯罪所生危害極為重大，應受嚴厲譴責；法官審酌2人均謊稱幼童是遭薑母鴨燙傷等犯後態度，依共同犯對未滿7歲之人施以凌虐致重傷罪，處生母13年6月、繼父14年10月徒刑。