安心幣商假投資詐騙案外案 8名官警涉貪汙、洩密遭搜索約談

檢警偵辦「安心幣商」假投資詐騙案，全台118人受騙6.4億餘元，詐欺水房成員王幃犇及共犯等7人遭起訴。檢警查出「案外案」，刑事局公關室研究員劉宗仁及李金龍等官警、偵查佐共8人涉嫌接受飲宴、饋贈不正利益，甚至洩密，台北地檢署指揮警方兵分28路搜索李等12人住居所及辦公處所，通知12人到案說明，持續釐清相關案情。

據悉，台北地檢署指出，今日搜索行為是日前追查「安心幣商」虛擬貨幣假投資詐騙案件時發掘的「案外案」，警政署督察室、新北市政府警察局、台北市政府警察局及警政署等單位自清自檢，由檢察官指揮共同偵辦；李金龍等被告涉嫌貪汙、洩密及違反個資法，檢警今兵分28路搜索李等12人住居所及辦公處所，通知12人到案說明，持續釐清相關案情。

檢警去年偵辦「安心幣商」假投資詐騙案，查出詐團水房將贓款兌現成黃金後，再將黃金偽裝成「鉛塊門擋」，利用貿易行以空運包裹方式，把黃金寄到柬埔寨、越南洗錢，1年至少走私逾300公斤黃金，清查金流發現，懷疑洗錢部分恐與四海幫主張存偉有關，疑似為操盤手，張存偉遭拘提到案，訊後5百萬交保、限制出境出海。

原任職花蓮縣刑大大隊長劉宗仁涉嫌將某件偵查中扣案證物圖檔，私訊給捲入「88會館」案件的茶行聞人邱庭鋒（綽號茶古邱）的葉姓妻子，今年5月遭檢方約談，訊後依瀆職罪命10萬元交保，劉事後被調往刑事局公關室研究員。