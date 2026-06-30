快訊

發錢不手軟公司揭曉！基層員工薪資聯發科446萬奪冠 這家超車台積電

温志強涉貪一審判499年、二審改判576年 判決理由曝光

滙豐：美元「爆炸性」升值 恐為下半年痛苦交易

聽新聞
0:00 / 0:00

安心幣商假投資詐騙案外案 8名官警涉貪汙、洩密遭搜索約談

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

檢警偵辦「安心幣商」假投資詐騙案，全台118人受騙6.4億餘元，詐欺水房成員王幃犇及共犯等7人遭起訴。檢警查出「案外案」，刑事局公關室研究員劉宗仁及李金龍等官警、偵查佐共8人涉嫌接受飲宴、饋贈不正利益，甚至洩密，台北地檢署指揮警方兵分28路搜索李等12人住居所及辦公處所，通知12人到案說明，持續釐清相關案情。

據悉，台北地檢署指出，今日搜索行為是日前追查「安心幣商」虛擬貨幣假投資詐騙案件時發掘的「案外案」，警政署督察室、新北市政府警察局、台北市政府警察局及警政署等單位自清自檢，由檢察官指揮共同偵辦；李金龍等被告涉嫌貪汙、洩密及違反個資法，檢警今兵分28路搜索李等12人住居所及辦公處所，通知12人到案說明，持續釐清相關案情。

檢警去年偵辦「安心幣商」假投資詐騙案，查出詐團水房將贓款兌現成黃金後，再將黃金偽裝成「鉛塊門擋」，利用貿易行以空運包裹方式，把黃金寄到柬埔寨、越南洗錢，1年至少走私逾300公斤黃金，清查金流發現，懷疑洗錢部分恐與四海幫主張存偉有關，疑似為操盤手，張存偉遭拘提到案，訊後5百萬交保、限制出境出海。

原任職花蓮縣刑大大隊長劉宗仁涉嫌將某件偵查中扣案證物圖檔，私訊給捲入「88會館」案件的茶行聞人邱庭鋒（綽號茶古邱）的葉姓妻子，今年5月遭檢方約談，訊後依瀆職罪命10萬元交保，劉事後被調往刑事局公關室研究員。

曾任台北市警內湖分局前偵查隊長、花蓮縣刑警大隊大隊長劉宗仁等8名警察，今遭檢警依貪汙、洩密等罪嫌約談到案。圖／本報資料照片
曾任台北市警內湖分局前偵查隊長、花蓮縣刑警大隊大隊長劉宗仁等8名警察，今遭檢警依貪汙、洩密等罪嫌約談到案。圖／本報資料照片

詐騙 虛擬貨幣 警政署

延伸閱讀

檢警大範圍搜索雙北及刑事局等警機關 約談多人查洩密案

支付平台結合人頭公司洗錢 5人遭橋檢聲押獲准

黑幫走私上億槍毒...律師丁啓修當「內鬼」洩密讓共犯滅證 獲緩刑定讞

台韓跨國名畫投資詐騙！苗警逮韓籍金姓主嫌 查扣價值逾千萬畫作

相關新聞

房仲毒駕撞3人奪1命開庭卻失聯 中午才現身合議庭裁定羈押

李姓房仲在新北淡水駕車連撞3人，其中22歲陳姓男子不治身亡，士林地院本周排定庭期密集審理，李今早卻一度失聯，連律師都找不到他，直到接近中午才連繫上李，合議庭後續裁定羈押李男。

拿西瓜刀爆砍女友險死...他喊冤沒想殺人「力道不重」 二審仍判9年刑

新北市男子林隆輝去年不滿同居女友聲請保護令，持西瓜刀猛砍對方頭部、腹部、手臂等，所幸女友趁隙逃離求助，送醫撿回一命，一審依殺人未遂罪判刑9年、違反保護令罪判3月得易科罰金之刑。案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決。

不滿台中土地重劃分配放火燒台北捷運 自救會長曾世源判緩刑5年

台中市神岡區大夫第自辦重劃區居民自救會會長曾世源不滿土地重劃分配問題，在台北市2處捷運站放火，依公共危險罪起訴；台北地院審理今宣判，2罪各判曾有期徒刑1年10月，訂應執行刑2年，緩刑5年，服義服勞務240小時。可上訴。

安心幣商假投資詐騙案外案 8名官警涉貪汙、洩密遭搜索約談

檢警偵辦「安心幣商」假投資詐騙案，全台118人受騙6.4億餘元，詐欺水房成員王幃犇及共犯等7人遭起訴。檢警查出「案外案」，刑事局公關室研究員劉宗仁及李金龍等官警、偵查佐共8人涉嫌接受飲宴、饋贈不正利益，甚至洩密，台北地檢署指揮警方兵分28路搜索李等12人住居所及辦公處所，通知12人到案說明，持續釐清相關案情。

台南前議長郭信良今遭檢調搜索 帶回偵訊中

台南地檢署指揮調查局南部機動站等今傳搜索前議長、現任市議員郭信良，據指出，案件疑與公益侵占有關，並將郭信良在內等多人帶回訊問，台南地檢署證實有此事，惟因偵辦中案件尚待釐清，相關案情內容或帶回多少人，目前仍不便多作說明。

金門反賄誓師大會登場 最高檢喊話：AI變臉、境外資金列查緝重點

年底五合一地方公職人員選舉將於11月28日登場，福建金門地方檢察署今天下午在國立金門大學舉辦「墨畫映金門 清白好選風」反賄選誓師大會暨書畫徵稿頒獎典禮，包括檢、警、調、廉、憲兵及地方政府代表齊聚，高舉反賄選標語、宣示「查賄、反賄、拒賄」決心，正式揭開金門115年地方公職人員選舉反賄宣導序幕，現場氣氛莊嚴熱烈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。