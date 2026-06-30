金門反賄誓師大會登場 最高檢喊話：AI變臉、境外資金列查緝重點

年底五合一地方公職人員選舉將於11月28日登場，福建金門地方檢察署今天下午在國立金門大學舉辦「墨畫映金門 清白好選風」反賄選誓師大會暨書畫徵稿頒獎典禮，包括檢、警、調、廉、憲兵及地方政府代表齊聚，高舉反賄選標語、宣示「查賄、反賄、拒賄」決心，正式揭開金門115年地方公職人員選舉反賄宣導序幕，現場氣氛莊嚴熱烈。

活動由金門地檢署檢察長趙燕利主持，最高檢察署代理檢察總長徐錫祥、法務部保護司長洪信旭、福建高檢署金門檢察分署檢察長毛有增等人都親自出席，國立金門大學副校長洪集輝、福建省調查處長馬忠亮、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣警察局長黃壬聰及縣府機關首長也出席，以跨機關合作展現中央與地方共同維護乾淨選風的決心。

誓師儀式中，全體與會人員高舉反賄標語、比出拒絕賄選手勢，在口號聲中宣示全面啟動查賄工作。會場外同步展出國中、小學生反賄繪畫及金門監獄收容人書法得獎作品，吸引不少來賓駐足欣賞，讓反賄理念透過藝術向下扎根。

徐錫祥致詞時表示，全國妨害選舉查察工作已全面展開，檢、警、調、廉及移民等機關將建立緊密合作機制，只要掌握情資就立即聯手查辦，除持續嚴查現金賄選、暴力恐嚇、幽靈人口及地下賭盤，也將境外資金介入選舉，以及利用AI變臉、假影音干預民主的新型態犯罪列為查緝重點。

他強調，查賄工作「沒有顏色之分、沒有對象之別，更沒有例外」，檢察機關不決定誰當選，只負責守護人民自由、真實投票的權利，也呼籲民眾勇於檢舉，檢方將依法保密。

趙燕利表示，金門地檢署自今年初即陸續召開查賄策略會議，與各查察機關巡迴座談，並深入軍方及民間宣導反賄。截至6月底，已立案偵辦多起妨害選舉案件，較上屆同期增加，顯示民眾檢舉及情資提報已逐漸發揮成效。

他指出，反賄選不只是司法機關的責任，更需要全民共同參與，未來將持續結合中央、地方及社會各界深化反賄觀念，積極偵辦各類妨害選舉案件，落實檢舉人身分保密，讓每張選票都能真實反映民意。

活動結束後，徐錫祥偕同與會人士欣賞學生畫作，稱讚現在小朋友的用色與構圖更加大膽活潑，也展現新世代守護乾淨選舉的創意與決心。

暌違8年重返金門的徐錫祥在受訪時，也分享自己曾於91、92年擔任金門主任檢察官，105年再返金擔任金門地檢署檢察長，兩度蒞金服務，除了見證地方的快速發展也對金門有特別的情感。他笑說，「當年帶回台灣的金門高粱，如今都已成了陳年高粱」，引起現場一陣笑聲。

談及年底選舉，他表示，與金門檢、警、調團隊交流後，感受到第一線查賄工作的投入與認真，唯有持續打擊不法，才能建立公平乾淨的選舉環境，「讓好人出頭」，也呼籲所有參選人依法競選，不要以身試法。

活動結束後，徐錫祥偕同與會人士欣賞學生畫作，稱讚現在小朋友的用色與構圖更加大膽活潑，也展現新世代守護乾淨選舉的創意與決心。記者蔡家蓁／攝影

福建金門地方檢察署今天辦「墨畫映金門 清白好選風」反賄選誓師大會，最高檢察署代理檢察總長徐錫祥（右五）、法務部保護司長洪信旭（右四）、金門地檢署檢察長趙燕利（右三）、福建高檢署金門檢察分署檢察長毛有增（左四）等人上台共同宣誓。記者蔡家蓁／攝影

金門地檢署檢察長趙燕利致詞時表示，截至今年6月底，已經立案多起涉及妨害選舉案件，比上屆選舉同時期要多，顯示檢舉與情資提報已見初步成效。記者蔡家蓁／攝影

暌違8年重返金門的徐錫祥也分享自己曾於91、92年擔任金門主任檢察官，105年再返金擔任金門地檢署檢察長，兩度蒞金服務，他笑說，「當年帶回台灣的金門高粱，如今都已成了陳年高粱」，引起現場一陣笑聲。記者蔡家蓁／攝影

福建金門地方檢察署今天舉辦「墨畫映金門 清白好選風」反賄選誓師大會暨書畫徵稿頒獎典禮，開場邀請金大外籍生表演，大受好評。記者蔡家蓁／攝影

福建金門地方檢察署今天辦「墨畫映金門 清白好選風」反賄選誓師大會暨書畫徵稿頒獎典禮，最高檢察署代理檢察總長徐錫祥（左二）頒獎表揚獲選學生，並與學生家長合影。記者蔡家蓁／攝影