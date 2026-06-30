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温志強涉貪一審判499年、二審改判576年 判決理由曝光

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三灣鄉前鄉長温志強涉貪...一審判499年、二審改判576年 判決理由曝光

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強涉132件弊案，收賄1289萬元，一審去年審結，認温涉犯貪汙等罪134個犯行，分判10月至10年6月不等徒刑，若以一罪一罰累加計算，温刑期達499年2月，一審審理期間，温獲100萬元交保，但二審開庭前，温已搭機逃往香港，行方不明，百萬保金也被法院沒入，二審今天審結，撤銷原判決，仍認温涉犯134罪，其中130罪改判8月至10年5月徒刑，若累加計算，總刑期為6919月，合計576年7月。

台中高分院今天二審宣判，仍認定温志強涉犯不違背收受賄賂罪1罪、經辦公用工程收取回扣罪119罪、洩漏國防以外之機密罪3罪、不違背職務期約賄賂罪4罪，違背期約賄賂罪3罪，一共130罪，每罪各處8月至10年5月不等徒刑，其餘4罪則駁回上訴，維持原判。

二審指出，温志強坦承收受賄賂犯行，但否認有「違背職務行為」，並否認有洩密、違背或不違背職務期約賄賂犯行，但本院所認定犯罪事實俱有卷內證據可資佐證，其等犯行均堪以認定。

温志強就公用工程，或與公用實體工程有密切不可分之設計監造案，與相關廠商約定以標案工程價款一定比率收受賄款（8％或15％），該賄款性質屬於公用工程回扣，已構成貪污治罪條例第4條第1項第3款規定之經辦公用工程收取回扣罪。一審就此部分僅認定違背或不違背職務收受賄賂罪，尚有未洽，因此撤銷改判。

二審指出，因此案温志強涉案部分，除洩密罪外，都尚未確定，另有他案已遭判刑，可能與此案合併定應執行刑，所以此案判決時不定應執行刑。

此案在去年8月間由苗栗地院審結後，台中高分院在去年11月才收案，當時苗栗地檢署有在上訴理由補充狀說明，希望二審檢察官審酌，向法院聲請對温施以科技設備監控，以利後續審判、執行程序，但二審收案前，温已在去年10月，搭機飛往香港，行方不明。

起訴指出，温志強2018年連任苗栗縣三灣鄉長，同年至2021年間，與鄉民代表呂金城，涉及鄉內多起工程、人事弊案，包括辦公廳舍重建工程、光電系統土地標租、工程圍標、委託設計監造、LED節能式路燈換裝工程、清潔員人事收賄、洗錢等案件，收賄工程案達129案、人事案2案及洗錢案1案，不法收賄金額達1289萬元。

温志強在偵查時遭羈押，一審審理時，獲100萬元交保，苗栗地院未裁定限制出境、出海，去年8月間審結，認定温涉犯貪汙治罪條例中的違背、不違背職務收受賄賂罪，一共有134次犯行，分別判刑10月至10年6月不等徒刑，褫奪公權4年。

苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強涉貪，台中高分院今審結宣判。圖／聯合報系資料照
苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強涉貪，台中高分院今審結宣判。圖／聯合報系資料照

收賄 貪污 貪汙

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