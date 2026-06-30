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疑要錢不成起殺機 男子涉持鈍器打死姑姑

中央社／ 南投縣30日電

黃姓男子去年到王姓姑姑住處要錢不成，疑不滿而持鈍器重擊王女頭部數次致死，黃男落網因犯罪嫌疑重大遭收押，但黃男始終否認犯行，全案依家庭暴力殺人案由南投地院審理。

60多歲黃男去年10月騎機車至王姓姑姑南投縣埔里鎮住處索討金錢，因王女拒絕借錢，因此黃男趁王女坐在單人沙發椅彎身整理筍子時，持鈍器自後方重擊王女頭部數次，導致頭部外傷、顱腦損傷骨折出血死亡，鄰居於案發當晚發現王女遇害報警，黃男落網遭收押。

由於黃男是死者的姪子，南投地方檢察署依涉犯家庭暴力殺人罪起訴黃男，案件移審南投地方法院，今年2月4日法官訊問時，被告黃男否認犯行並辯稱，他離開時，被害人仍活著等語。不過法官認為黃男犯罪嫌疑重大、所犯為最輕本刑10年以上重罪，裁定續押3個月。

南投地院4月28日再裁定被告自5月4日起延長羈押2個月，押期7月3日屆滿，法院審酌被告所涉犯之罪，法定本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，刑度極重，如任令被告釋放在外，逃亡可能性很高，因此昨天裁定，被告黃男自7月4日起延長羈押2個月。

準備程序時，檢察官表示，此案涉及家族金錢及其他糾紛，且事證大多關於間接證據堆疊，對國民法官心證構築會造成負擔，似不宜行國民參審程序，被告及辯護人也認為此案無直接證據，也請法院審酌不宜行國民參審程序，法院依「案件情節繁雜，非經長久時日顯難完成審判」轉軌事由，裁定不行國民參與審判。

死刑 殺人 南投

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