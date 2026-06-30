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高階AI伺服器案非法出口案 基檢第2波行動聲押3人 法院傍晚開庭審理

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆即時報導

基隆地檢署偵辦國內廠商涉嫌以不實文件，出口美超微電腦公司高階AI伺服器至中港澳，昨發動搜索，並對美超微台灣分公司及青雲、是方3家公司共6名被告製作筆錄。檢察官今晨複訊後，依偽造文書罪嫌聲押其中3人，基隆地院下午5時開庭審理。

海巡署偵防分署查緝走私案件時，查出游男等人涉嫌以不實文件資料申報出口，將高階AI伺服器輸往中港澳地區。基隆地檢署5月20日指揮海巡和警方專案小組，前往游姓、王姓、陳姓男子共同或分別成立的公司和住處搜索，檢方偵訊後聲押3人獲准。

檢方懷疑游男等人在台灣購得美超微生產，搭載輝達高階AI晶片的伺服器，再以虛偽申報最終目的地，或是申報型號與實際型號不符手法，將這批設備賣給中港澳業者。

專案小組偵辦月餘，檢視、分析相關事證，認為美超微台灣分公司、上櫃公司青雲國際科技、是方電訊也涉入，昨發動第2波搜索行動，前往3家公司及6名涉案人住處共12處地點搜索，查扣相關事證。

辦案人員昨天將美超微4名業務人員、青雲1名管理階層幹部管帶回調查後，昨晚先後移送檢方。是方涉案人員則因住院，辦案人員到醫院製作筆錄。

基隆地檢署檢察官複訊5名被告後，今天凌晨依涉犯偽造文書、背信罪及有湮滅證據、勾串共犯及證人可能，向基隆地方法院聲請羈押星雲幹部及美超微2名業務人員，美超微另兩名業務人員，分命以10萬元、5萬元交保。

青雲昨晚發布重大訊息，證實公司遭檢調單位搜索。青雲強調，公司營運一切正常，對財務及業務並無重大影響，也表示全力配合檢調單位調查。

是方今早也就此事發出聲明，檢方到公司要求配合調查機房客戶涉及AI設備非法輸出事宜，公司恪守政府法令，全力協助調查。目前公司營運一切正常，本次事件對財務與業務並無重大影響。

是方指出，為充分揭露公司治理原則，將主動啟動內外部調查機制，倘內部人員事涉不法情事將嚴懲不貸。公司也將持續依已制定公告的AI資料中心設備管理特別規範，針對客戶異常行為進行排查，客戶如涉及不法，當依法遵義務及雙方合約約定，逕予啟動通報政府相關單位及全力配合檢調單位調查。

是方表示，服務項目從未涉及任何不法事宜，業界與市場眾所皆知。公司一向堅持誠信經營，將全力配合檢調單位調查，期盼儘速釐清真相。

基隆地檢署偵辦將美超微高階AI伺服器運到中港澳地區案件，今晨聲押美超微台灣分公司、青雲公司3名人員，基隆地院下午5時開庭審理。記者邱瑞杰／翻攝`
基隆地檢署偵辦將美超微高階AI伺服器運到中港澳地區案件，今晨聲押美超微台灣分公司、青雲公司3名人員，基隆地院下午5時開庭審理。記者邱瑞杰／翻攝`

基隆地檢署偵辦將美超微高階AI伺服器運到中港澳地區案件，今晨聲押美超微台灣分公司、青雲公司3名人員，基隆地院下午5時開庭審理。記者邱瑞杰／翻攝`
基隆地檢署偵辦將美超微高階AI伺服器運到中港澳地區案件，今晨聲押美超微台灣分公司、青雲公司3名人員，基隆地院下午5時開庭審理。記者邱瑞杰／翻攝`

基隆地檢署偵辦將美超微高階AI伺服器運到中港澳地區案件，今晨聲押美超微台灣分公司、青雲公司3名人員，基隆地院下午5時開庭審理。記者邱瑞杰／翻攝`
基隆地檢署偵辦將美超微高階AI伺服器運到中港澳地區案件，今晨聲押美超微台灣分公司、青雲公司3名人員，基隆地院下午5時開庭審理。記者邱瑞杰／翻攝`

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