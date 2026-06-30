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黑幫走私上億槍毒...律師丁啓修當「內鬼」洩密讓共犯滅證 獲緩刑定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

士林地檢署偵辦北聯幫王姓幹部組跨國運輸槍毒集團，發現律師丁啓修洩漏偵查機密給集團，讓共犯提前滅證，依毒品、洩密、組織等罪嫌起訴丁等人，一審依非公務員洩漏國防以外秘密罪判丁9月徒刑，並宣告緩刑3年。案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，丁獲緩刑確定。

王所組成的集團透過貿易管道從美國夾藏毒品、槍支海運入台，檢方指揮刑事局、台北市警局等搜索共查獲大麻、MDMA達159公斤，市價逾1億元，及具殺傷力的長短槍3把、槍支零組件一批。

偵辦期間，集團成員為掌握偵辦進度，透過丁啓修取得檢警已掌握的組織架構、分裝據點等偵查機密，將內容抄寫成筆記交由同夥拍照傳送，讓集團及時轉移毒品，檢警偵蒐逾半年撲空，依毒品、槍砲、組織、洩密等罪嫌起訴丁等人，並指丁無悔意、玩法弄法，「連交保都由黑幫協助」，建請法院重判，不予緩刑。

一審士林地院依非公務員洩漏國防以外秘密罪判丁9月徒刑，並宣告緩刑3年，期間交付保護管束，並應向公庫支付80萬元，提供60小時義務勞務。丁、檢方均針對量刑部分上訴，檢方主張從監視器錄影畫面可見丁啓修交保時，是由涉嫌犯案的另案黃姓被告陪同辦理交保後離去，一審又未承認犯罪，認為量刑過輕。

高院認為一審判決已經詳細審酌各款量刑事由，且無從認定黃姓被告與運輸毒品、槍砲犯行有關，且丁啓修100萬元交保金，是由家人各自從銀行提款繳納，丁一審也沒有否認犯罪，認為檢方上訴無理由，丁上訴指判決量刑過重，也不可採。

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律師丁啓修。圖／翻攝自臉書
律師丁啓修。圖／翻攝自臉書

律師 毒品 刑事局

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