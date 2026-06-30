竹北國小男童盪鞦韆重摔大腿骨折...家長提國家賠償81萬 最終判決出爐

新竹縣竹北市新社國小一年級男學童4年前在校內玩盪鞦韆時，不慎重摔在地，導致左側股骨骨折，家長認為現場無老師提醒及勸導，也未在旁設立警告標誌與設置校園安全巡邏小組等，請求國家賠償81萬餘元，一審認為校方沒有疏失，判決家長敗訴。家長提上訴，台灣高等法院今駁回上訴，校方仍免賠，全案確定。

學童父母提告主張，兒子2022年4月15日上午9時許，在學校與同學玩鳥巢式鞦韆，兒子當時抓住鞦韆左側吊索，要幫忙坐在鞦韆上的同學前後擺盪，但另名同學爭搶、抓住鞦韆吊索推拉，導致兒子受擺盪所生力量影響，身體被牽引至鞦韆前方，遭到坐在鞦韆的學生撞擊，重摔在地，送醫救治發現左側股骨幹閉鎖性骨折。

父母認為，國小當時沒有任何教師在旁邊提醒、勸導，也沒有安全巡邏小組糾正學生不當使用鞦韆，未在鞦韆旁放置警告標誌及正確使用方法，也未於著地處加強彈性地面等，校方應該要負損害賠償責任，請求醫療費、交通費、看護費、精神慰撫金等，共計81萬1178元。

一審新竹地方法院認為鞦韆的設置、管理並無欠缺，校方已針對硬體設備進行安全維護，也有對使用學生進行多次宣導，且綜觀全國高、國中及小學師資及人力，難期待校方能於短暫下課期間，要求教師至各遊戲設施守候學生安全，判決駁回。

家長提上訴，高院認為事故會發生，是因為同學抓住鞦韆吊索不放所導致，且鞦韆經檢驗合格，校方設置並無過失，也有公告使用人數、重量限制、注意事項等，並透過體育課實地教導演練、在班親會及教師晨會宣導，或以線上直播向學生宣導如何正確使用校園設施等。

高院指出，校方挑選高年級學生組成糾察隊，輔助校內導護老師巡視校園，督促或勸導學生遵守使用學校設施規範，及鞦韆旁保健室、體育器材室護士、老師會不定時往窗外察看學生有無危險動作，並適時指導管教，並無家長所主張的情勢，認為管理無欠缺，判決校方免賠確定。