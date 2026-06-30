快訊

台積電及聯發科領軍台股收漲1,126點 6月高低差距達6,212點

高鐵台北站啟用塵封20年「神秘通道」 估尖峰日加速一萬人離站

要官校畢業生明敵我意識 賴總統：中華民國和中華人民共和國互不隸屬

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北國小男童盪鞦韆重摔大腿骨折...家長提國家賠償81萬 最終判決出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新竹縣竹北市新社國小一年級男學童4年前在校內玩盪鞦韆時，不慎重摔在地，導致左側股骨骨折，家長認為現場無老師提醒及勸導，也未在旁設立警告標誌與設置校園安全巡邏小組等，請求國家賠償81萬餘元，一審認為校方沒有疏失，判決家長敗訴。家長提上訴，台灣高等法院今駁回上訴，校方仍免賠，全案確定。

學童父母提告主張，兒子2022年4月15日上午9時許，在學校與同學玩鳥巢式鞦韆，兒子當時抓住鞦韆左側吊索，要幫忙坐在鞦韆上的同學前後擺盪，但另名同學爭搶、抓住鞦韆吊索推拉，導致兒子受擺盪所生力量影響，身體被牽引至鞦韆前方，遭到坐在鞦韆的學生撞擊，重摔在地，送醫救治發現左側股骨幹閉鎖性骨折。

父母認為，國小當時沒有任何教師在旁邊提醒、勸導，也沒有安全巡邏小組糾正學生不當使用鞦韆，未在鞦韆旁放置警告標誌及正確使用方法，也未於著地處加強彈性地面等，校方應該要負損害賠償責任，請求醫療費、交通費、看護費、精神慰撫金等，共計81萬1178元。

一審新竹地方法院認為鞦韆的設置、管理並無欠缺，校方已針對硬體設備進行安全維護，也有對使用學生進行多次宣導，且綜觀全國高、國中及小學師資及人力，難期待校方能於短暫下課期間，要求教師至各遊戲設施守候學生安全，判決駁回。

家長提上訴，高院認為事故會發生，是因為同學抓住鞦韆吊索不放所導致，且鞦韆經檢驗合格，校方設置並無過失，也有公告使用人數、重量限制、注意事項等，並透過體育課實地教導演練、在班親會及教師晨會宣導，或以線上直播向學生宣導如何正確使用校園設施等。

高院指出，校方挑選高年級學生組成糾察隊，輔助校內導護老師巡視校園，督促或勸導學生遵守使用學校設施規範，及鞦韆旁保健室、體育器材室護士、老師會不定時往窗外察看學生有無危險動作，並適時指導管教，並無家長所主張的情勢，認為管理無欠缺，判決校方免賠確定。

新竹縣竹北市國小學童在校內玩盪鞦韆不慎摔斷左側股骨，家長提出國賠被駁回確定。圖為示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片
新竹縣竹北市國小學童在校內玩盪鞦韆不慎摔斷左側股骨，家長提出國賠被駁回確定。圖為示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片

骨折 台灣高等法院 新竹

延伸閱讀

國小師虐打生殖器呼巴掌…害男童1天昏厥20次 除入獄還得賠217萬

影／遭惡意戳屁股...師推開竟被記申誡 教育部點名「不該罰」

台中某國中足球隊驚爆霸凌...校方遭控冷處理 教育局回應了

台中棒球狼教練涉22罪遭重判19年 教育局：持續協助受害學生

相關新聞

房仲毒駕撞3人奪1命開庭卻失聯 中午才現身合議庭裁定羈押

李姓房仲在新北淡水駕車連撞3人，其中22歲陳姓男子不治身亡，士林地院本周排定庭期密集審理，李今早卻一度失聯，連律師都找不到他，直到接近中午才連繫上李，合議庭後續裁定羈押李男。

拿西瓜刀爆砍女友險死...他喊冤沒想殺人「力道不重」 二審仍判9年刑

新北市男子林隆輝去年不滿同居女友聲請保護令，持西瓜刀猛砍對方頭部、腹部、手臂等，所幸女友趁隙逃離求助，送醫撿回一命，一審依殺人未遂罪判刑9年、違反保護令罪判3月得易科罰金之刑。案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決。

不滿台中土地重劃分配放火燒台北捷運 自救會長曾世源判緩刑5年

台中市神岡區大夫第自辦重劃區居民自救會會長曾世源不滿土地重劃分配問題，在台北市2處捷運站放火，依公共危險罪起訴；台北地院審理今宣判，2罪各判曾有期徒刑1年10月，訂應執行刑2年，緩刑5年，服義服勞務240小時。可上訴。

竹北國小男童盪鞦韆重摔大腿骨折...家長提國家賠償81萬 最終判決出爐

新竹縣竹北市新社國小一年級男學童4年前在校內玩盪鞦韆時，不慎重摔在地，導致左側股骨骨折，家長認為現場無老師提醒及勸導，也未在旁設立警告標誌與設置校園安全巡邏小組等，請求國家賠償81萬餘元，一審認為校方沒有疏失，判決家長敗訴。家長提上訴，台灣高等法院今駁回上訴，校方仍免賠，全案確定。

竹東鎮代主席收賄390萬...向業者撂話「見面就是輸贏」 二審仍判15年

新竹縣竹東鎮代會前主席陳昌平、峨眉鄉前鄉長王增忠任內利用在LED節能路燈採購案中收賄390萬元，陳還催促業者，撂話「見面就是輸贏」，一審依貪汙治罪條例不違背職務、違背職務收受賄賂罪判刑15年，案件上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，但仍判陳15年徒刑，可上訴。

揭神職假面？台中12教友怒控牧師1家四口涉斂財千萬、性騷及心靈控制

台中驚爆宗教斂財疑雲，陳姓牧師一家四口任職同一教會，今遭12名前教友控訴，牧師一家人對外營造穿舊衣鞋、開舊車等生活簡樸，卻涉嫌斂財逾千萬元、性騷及心靈控制，並向市府陳情。民政局宗教科長范忠賢接下陳情書，並表示，會針對陳情內容回覆陳情人，並會同相關局處辦理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。