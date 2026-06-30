房仲毒駕撞3人奪1命開庭卻失聯 中午才現身合議庭裁定羈押

李姓房仲在新北淡水駕車連撞3人，其中22歲陳姓男子不治身亡，士林地院本周排定庭期密集審理，李今早卻一度失聯，連律師都找不到他，直到接近中午才連繫上李，合議庭後續裁定羈押李男。

檢方起訴書指出，李男2024年5月10日晚間8時許駕駛汽車到新北市淡水區找朋友，在一處路口面臨號誌綠燈仍停滯不前，多輛汽車超越後，李又突然駕車加速向前，衝撞機車道上黃姓、陳姓、林姓機車騎士，直到撞上路邊騎樓柱體才停下。

事故導致黃胸部及手部多處骨折、林右股骨骨折，陳瀰漫性蜘蛛膜下出血、蝶骨骨折、頸椎骨折等，送醫不治。

警方介入後，在李的汽車上查獲含有毒品K他命、美托咪酯、依托咪酯成分的煙彈、電子煙等證物，採寫採尿送驗後，也呈毒品陽性反應，檢方偵結依不能安全駕駛致死等罪起訴李男。

據悉，士林地院今年6月12日首開庭時，李坦承犯行，但對要求重新驗毒，且聲請不行國民法官參審程序，士林地院仍於本周排定國民法官審理庭期，密集審理，昨早先選任，下午正式開庭審理。

未料，李男今早傳出失聯，連律師都稱找不到人；法院證實此事，指出直到接近中午才聯繫到李男，合議庭後續已裁定羈押李男。

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