影／揭神職假面？台中12教友怒控牧師1家四口涉斂財千萬、性騷及心靈控制

台中驚爆宗教斂財疑雲，陳姓牧師一家四口任職同一教會，今遭12名前教友控訴，牧師一家人對外營造穿舊衣鞋、開舊車等生活簡樸，卻涉嫌斂財逾千萬元、性騷及心靈控制，並向市府陳情。民政局宗教科長范忠賢接下陳情書，並表示，會針對陳情內容回覆陳情人，並會同相關局處辦理。

被指控的教會聲明表示，已啟動調查，令陳男夫婦離職、離開教會，一雙兒女暫停職務與權限，並依法究責、絕不寬貸；陳男及女兒則聲明道歉，並表示願悔過負責。

12名受害的前教友今天上午十時，在時代力量台中黨部執行長、大里霧峰市議員參選人鄒明諺的陪同下，在台中市政府前廣場，控訴陳姓牧師一家四口。

一名前教友指控，陳姓牧師對外宣稱穿舊衣、鞋鞋、開教友不要的舊車，營造生活簡樸好形象，但實際一家四口都在教會任職，年薪合計487萬元，涉及斂財逾千萬元，其中有一家教友竟被騙逾千萬元。

另一名前教友控訴，陳姓牧師恐嚇想離開教會者會遭逢厄運、罹癌等，讓教友很害怕，還以「指導夫妻生活」為名、擁抱年輕女教友等涉及性騷擾。

鄒明諺今向市府提出三項要求，包括全面清查教會財務狀況及徹查逃漏、主動提供受害者退款的行政與法律協助，以及重新檢視現任教會董事會的適格性。

民政局強調，宗教自由不容成為不法行為擋箭牌，將積極提供法律扶助。民政局將持續依民法監督該法人運作情形，倘有違法也將依法採取必要處置作為。

台中12名前教友今向市府陳情並控訴，陳姓牧師一家人涉嫌斂財逾千萬元、性騷及心靈控制，市府派員受理。記者趙容萱／攝影

台中12名前教友今出面控訴，陳姓牧師一家人涉嫌斂財逾千萬元、性騷及心靈控制。記者趙容萱／攝影