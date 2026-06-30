拿西瓜刀爆砍女友險死...他喊冤沒想殺人「力道不重」 二審仍判9年刑

新北市男子林隆輝去年不滿同居女友聲請保護令，持西瓜刀猛砍對方頭部、腹部、手臂等，所幸女友趁隙逃離求助，送醫撿回一命，一審依殺人未遂罪判刑9年、違反保護令罪判3月得易科罰金之刑。案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決。

林隆輝去年5月被法院核發保護令，命他不准騷擾女友並遠離女友住處至少100公尺。未料，林同年7月28日晚間近11時，前往女友於新北市鶯歌區的住處樓下，已違反保護令的要求。

林隆輝2025年10月9日下午3時許，騎車戴西瓜刀在女友友人住處等待，一見女友現身，便持刀大力朝頭部、腹部、雙臂等部位揮砍，女友奮力拿安全帽抵擋、閃躲，並趁隙跑離現場向友人求助，仍有頭皮撕裂傷、右肩撕裂傷、左前臂撕裂傷合併尺骨骨折及肌肉斷裂、右前臂撕裂傷合併肌肉斷裂。

林隆輝坦承有拿刀砍人，但否認有殺人犯意，供稱只是要傷害、教訓女友，並沒有殺人的犯意，他案發當天是要去找女友催討債務，案發地點常有一些黑道人士出入，他為了自衛才帶刀去，他是因為女友都不回答問題，還說沒有要告他，才會一氣之下砍人，且他砍的力道應該也沒有很重。

一審新北地院認為林隆輝有殺人犯意，且沒有賠償被害人或達成和解，依殺人未遂罪判刑9年、違反保護令罪判3月得易科罰金之刑。案經上訴，高院今維持一審判決。

另林隆輝羈押期限將於7月23日屆滿，高院今也開訊問庭，林表示脊椎曾經受傷接受治療，且他年紀越來越大，如今有出現明顯痛感，希望能有交保機會。律師則說，林沒有逃亡理由，且家中還有重度失智的九旬老母，若林續押則無法盡孝。