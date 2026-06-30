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涉嫌出口AI伺服器至中港澳？是方：倘內部人員事涉不法 將嚴懲不貸

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導

不肖業者涉嫌以不實文件，出口美超微搭載輝達的高階人工智慧（AI）伺服器至中港澳，基隆地檢署昨日前往美超微台灣分公司及兩家上櫃公司青雲、是方搜索，並約談三家公司主管。是方今（30）日出具聲明指出，該公司恪守政府法令全力協助檢調單位調查，營運一切正常，本次事件對公司財務與業務並無重大影響。

檢方認為不肖業者在台灣購得美超微搭載輝達高階晶片的AI伺服器，再以虛報最終目的地，或是申報型號與實際型號不符手法，將這批設備賣給中港澳業者。

辦案人員昨天將美超微4名業務人員、青雲1名主管和1名是方人員帶回調查，製作筆錄後，昨晚陸續移送基隆地檢署偵辦。檢察官複訊後，今天凌晨依涉犯偽造文書、背信罪及有湮滅證據、勾串共犯及證人可能，向基隆地方法院聲請羈押禁見。

是方今日出具聲明指出，是方電訊為充分揭露公司治理原則，將主動啟動內外部調查機制，倘內部人員事涉不法情事，將嚴懲不貸。是方也將持續依已制定公告的AI資料中心設備管理特別規範，針對客戶異常行為進行排查，如若客戶涉及不法，當依法遵義務及雙方合約約定，並逕予啟動通報政府相關單位及全力配合檢調單位調查。

是方澄清，電訊服務項目從未涉及任何不法事宜，並將全力配合檢調單位調查，期盼儘速釐清真相。

不肖業者涉嫌以不實文件，出口美超微搭載輝達的高階人工智慧（AI）伺服器至中港澳，基隆地檢署昨（29）日前往美超微台灣分公司及兩家上櫃公司青雲、是方搜索，並約談三家公司主管。圖／聯合報系資料照
不肖業者涉嫌以不實文件，出口美超微搭載輝達的高階人工智慧（AI）伺服器至中港澳，基隆地檢署昨（29）日前往美超微台灣分公司及兩家上櫃公司青雲、是方搜索，並約談三家公司主管。圖／聯合報系資料照

輝達 基隆 美超微

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