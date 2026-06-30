影／旅遊不是免費境外勢力介選 帥哥美女檢察官拍攝反賄選短影音

年底選舉將至，境外勢力介選為檢警查賄主軸，台北地檢署今發布2部反賄選短影音，提醒民眾留意境外勢力開設選舉賭盤、免費旅遊招待及假訊息等手法，北檢檢察官林岫璁、陳品妤、謝仁豪擔任男女主角，強力查賄捍衛選舉公正，短影音將投放全聯及統一超商等處。

台灣知名廣告傳媒集團林姓負責人涉虛偽開發票、逃漏稅獲緩起訴處分，緩起訴條件之一是拍攝預防犯罪宣導的公益廣告。今年2月北檢已發布3部反詐短影音，傳遞「AI深偽詐騙」、「感情詐騙」及「投資詐騙」觀念，今日再發布2部反賄選短影音。

北檢檢察長王俊力指出，反賄選是查賄的開始，今發布2部反賄選短影音為緩起訴處分拍攝的公益廣告，影片長度僅15秒，將精準投放宣導反賄選，未來將在全國的全聯福利中心及統一超商，及新光三越台北信義新天地A8館、桃園機場等人潮聚集處所播放影片。

北檢檢察官林岫璁、陳品妤、謝仁豪參與短影音綠幕拍攝，親自上場擔任反賄選短影音男女主角，捍衛選舉公平公正，引領民眾支持乾淨選風。檢察官林岫璁表示，不管行賄或是境外資金介入選舉，都有接觸的過程，請民眾善用手機功能照相錄音錄影、紀錄過程，甚至引導人員到有公共監視器的地方，再趕快把資訊提供給檢警機關。

檢察官陳品妤分析境外勢力介入選舉手法，其中「旅遊招待」手法主要有2個特色，第一是「旅費免費」或是顯不相當的低廉對價，其次是強調支持特定的政黨或候選人，請民眾理解「天下沒有白吃的午餐」此旅遊類型可能會踩到法律紅線。

境外勢力透過網路傳遞假民調、假訊息，民眾應特別注意網路訊息來源、影片有無深偽。檢察官謝仁豪提醒，對訊息有疑慮，千萬不要按下轉傳鍵，以免成為消息站的其中一環，惹上官司。

台北地檢署今發布2部反賄選短影片，提醒民眾留意境外勢力開設選舉賭盤、免費旅遊招待及假訊息等手法。記者蕭雅娟／攝影