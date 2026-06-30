充電線惹殺機！好心讓朋友住家裡卻被活活打死 凶嫌判關11年半定讞

新北市男子葉勇堅3年前借住鄭姓友人住處，卻不滿鄭擅自拿自己的充電線當作褲帶，徒手、拿酒瓶毆打頭臉部，再持菜刀刺傷鄭的下巴和臉部，鄭倒地身亡，最高法院依傷害致死罪判刑11年6月定讞。

葉勇堅2023年11月間某日起借住在鄭住處，隔年1月22日晚間10時許返家時，因見鄭擅自將他的充電線拿去當作褲帶使用而心生不滿，葉仗著自身高壯，徒手毆打僅有155公分鄭的頭部、臉部及胸部多下，再持酒瓶毆打鄭的後腦，持菜刀刺傷鄭的下巴及臉部。

鄭軀幹及四肢多處擦挫瘀傷、頭面部銳器傷及顱腦損傷，倒地不起失去生命跡象，葉見狀才報警叫救護車，但鄭最終仍因顱腦損傷而死亡。葉坦承犯行，不過鄭的家屬認為葉沒什麼反省，因為他把所有責任都推給死者，讓死者來承擔責任，他覺得「不可原諒」，家屬不接受和解，請求加重判刑。

法院認為葉是偶發型衝動犯罪，並非預謀型犯案，因宣洩情緒方式不當犯案，情節雖非重大惡劣，但仍屬可議，考量他偵訊及審理中均坦承不諱，一、二審均依傷害致人於死罪判11年6月徒刑。案經上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。