桃園環保業者5個月偷倒3300噸廢棄物 橫跨9縣市40人遭起訴

桃園一間領有廢棄物清除許可的環保公司，疑因無法合法去化大量營建廢棄物，竟涉嫌透過仲介、車隊及司機組成非法清運網絡，5個月內載運至少110車次、逾3300公噸營建廢棄物，棄置雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等地農地、魚塭，遍及全台9縣市。雲林地檢署偵查終結，今依違反「廢棄物清理法」起訴鄒姓負責人等40人。

雲林縣警察局台西分局2024年7月查獲一輛貨運曳引車，涉嫌將營建廢棄物載往雲林縣東勢鄉農地非法傾倒，通報雲林地檢署後，由檢察官廖易翔指揮調查局雲林縣調查站、保七總隊及警方成立專案小組，向上追查廢棄物來源及犯罪網絡。

檢方查出，67歲鄒姓男子經營桃園一間領有廢棄物清除許可證的環保公司，原本將營建廢棄物運回簡易分類場分類，再交由合法處理場處置，因無法找到合法業者處理大量廢磚、混凝土及廢土，涉嫌自前年5月至10月間鋌而走險，以每立方公尺約1300元價格，委由黃姓、賴姓及陳姓男子安排車隊清運。

檢方指出，黃、賴、陳3人再透過派車業者、車隊負責人及司機，以未領有廢棄物清除許可的車輛，將分類後的營建廢棄物運往雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、新竹、桃園、新北等地農地及魚塭非法棄置，形成橫跨全台的非法清運網絡。

調查發現，每名司機依載運重量，每趟可獲7500元至4萬元報酬，全案累計載運逾110車次、重量逾3300公噸，非法棄置範圍遍及9縣市。

檢警歷經搜索、拘提，共查緝包括鄒男、仲介、車隊業者及司機等40名涉案人，其中7人遭法院裁定羈押，並查扣18輛貨運曳引車及大貨車、1輛自小客車與1輛挖土機。檢方偵查期間並聲請變價程序，拍賣3輛曳引車及2輛半拖車，拍得627萬元，以保全後續沒收執行。

檢方偵結後，認定鄒男等38人涉犯「廢棄物清理法」非法清除廢棄物罪嫌提起公訴；另涉案3家環保及開發公司，以及2名公司負責人，也因執行業務涉犯同法規定，一併遭起訴，並請求法院科處罰金。

雲林地檢署表示，未來將持續結合警察、調查及環保機關，以「向上溯源、向下刨根」方式打擊非法棄置產業鏈，守護國土環境。

桃園一間領有廢棄物清除許可的環保公司，疑因無法合法去化大量營建廢棄物，竟涉嫌透過仲介、車隊及司機組成非法清運網絡，5個月內載運至少110車次、逾3300公噸營建廢棄物，棄置全台9縣市。記者陳雅玲／翻攝

桃園一間領有廢棄物清除許可的環保公司，疑因無法合法去化大量營建廢棄物，竟涉嫌透過仲介、車隊及司機組成非法清運網絡，5個月內載運至少110車次、逾3300公噸營建廢棄物，棄置全台9縣市。記者陳雅玲／翻攝