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交通公司欠款達432筆共17萬 台南分署扣押存款後忙繳清
台南某交通公司於113-114年間未依規定繳交通行費、裝載貨物超過核定總重量、闖紅燈等交通違規及罰單，逾期未繳納，累計遭移送強制執行432筆，金額合計17萬8440元，行政執行署台南分署收案後扣押其存款債權，業者主動到場繳納全部欠款。
台南分署指出，該公司113-114年間未依規定繳交通行費、汽車裝載貨物超過核定總重量、總聯結重量、行駛高速公路未依規定行駛車道、闖紅燈、在多車道右轉彎，不先駛入外側車道等，欠繳313筆，合計12萬3100元，經通知限期繳納，逾期未繳納。
另欠繳113年行駛高速公路電子收費車道通行費118筆，及違反空氣汙染防制法罰單1筆，合計5萬5340元。累計移送432筆，移送金額合計17萬8440元。
台南分署表示，執行人員於今年1月間收案後，發現該公司有存款可供執行，核發執行命令扣押其存款債權，業者收到執行命令後，本月25日主動到場繳納全部欠款。
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