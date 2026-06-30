交通公司欠款達432筆共17萬 台南分署扣押存款後忙繳清

新北市男子林隆輝去年不滿同居女友聲請保護令，持西瓜刀猛砍對方頭部、腹部、手臂等，所幸女友趁隙逃離求助，送醫撿回一命，一審依殺人未遂罪判刑9年、違反保護令罪判3月得易科罰金之刑。案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決。

2026-06-30 12:30