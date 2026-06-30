農地變廢棄場回填營建廢棄物 嘉義3男起訴

嘉義縣民雄鄉一處農地遭非法傾倒營建廢棄物，面積相當於1.5座標準籃球場。保七總隊第三大隊南區中隊追查出，地主許姓男子涉嫌收120萬元，提供土地供黃姓、劉姓2男子非法回填營建廢棄物。全案經嘉義地檢署偵結，依違反廢棄物清理法將3人提起公訴。

保七第三大隊南區中隊今天表示，許姓地主與黃姓、劉姓2男子於2024年11月簽訂土地合約，以120萬元價金，由許姓地主提供土地，劉、黃2人各先支付30萬元後，黃男便在1個月後，駕駛大貨車在嘉義地區建築工地，將夾雜廢磚、廢磁磚、混凝土等營建廢棄物約180多車次運往農地傾倒。

保七員警報請嘉義地檢署指揮查辦，前往農地開挖，查出非法回填、堆置廢棄物的面積約208平方公尺、高度約6公尺，體積約1200多立方公尺，並查獲黃男在嘉義縣中埔鄉承租土地，當成廢棄物貯存及轉運場所，違法堆置紅磚、磁磚、混凝土塊等營建廢棄物。

全案由保七總隊報請嘉義地檢署指揮偵辦，並會同嘉義縣環保局追查。檢方偵查終結後，依廢棄物清理法起訴許、劉、黃3人。

保七總隊呼籲，未經主管機關許可，不得收受、堆置或處理廢棄物，檢警環將持續加強取締環保犯罪，民眾若發現非法棄置廢棄物情事，可撥打環境部環境管理署公害陳情專線0800066666檢舉，共同維護國土與環境。

保七總隊南區中隊發現農地變廢棄物堆置場。圖／警方提供