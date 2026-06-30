警察「情侶檔」涉貪3萬4900元疫調費起訴 法官判2人無罪

台北市警萬華分局前行政組長吳立傑、警務員簡婉婷情侶檔被控2022年間冒名詐領新冠肺炎疫調工作費3萬4900元，2人否認不法，檢方仍依貪汙利用職務詐取財物罪起訴，台北地院審理認為，無證據證明2人涉貪，今判決2人無罪。可上訴。

警政署在新冠肺炎疫情嚴峻期間，為補助基層警察協助調查確診病例接觸史，頒布「個人工作費」支給要點，實際從事疫調工作的員警接觸確診病例，最高可申請核發5000元工作費。

萬華分局李姓巡佐原本申請2021年6月到11月的工作費3萬4900元，並經送閱核可，但因警政署彙整後認為，部分單位申領費用沒達到5000元請領上限，通案退回，李姓巡佐因而沒能領到疫調工作費，並於2022年2月21日調職。

檢方指控，李調職的隔天，吳立傑、簡婉婷商議由簡婉婷重新製作簽呈，申請原本屬於李姓巡佐的工作費，簡婉婷順利在2022年6月10日獲核發3萬4900元。

案經匿名檢舉，吳立傑到案辯稱簡婉婷確實有協助疫調，2人均否認冒領工作費私用，檢察官不採信2人的辯詞，認為吳立傑、簡婉婷以詐術取得屬於前同仁的工作費，起訴2人並建請法院量處適當之刑度。