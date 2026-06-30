快訊

奈及利亞校園恐攻釀3死！槍手闖考場擄人 學生驚恐逃命畫面曝

卓榮泰稱三鶯線通車昨天才接到行程 新北市府：上周宣布就已邀請

世足賽／摩洛哥PK大戰險勝荷蘭 再次晉級16強迎戰加拿大

聽新聞
0:00 / 0:00

警察「情侶檔」涉貪3萬4900元疫調費起訴 法官判2人無罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市警萬華分局前行政組長吳立傑、警務員簡婉婷情侶檔被控2022年間冒名詐領新冠肺炎疫調工作費3萬4900元，2人否認不法，檢方仍依貪汙利用職務詐取財物罪起訴，台北地院審理認為，無證據證明2人涉貪，今判決2人無罪。可上訴。

警政署在新冠肺炎疫情嚴峻期間，為補助基層警察協助調查確診病例接觸史，頒布「個人工作費」支給要點，實際從事疫調工作的員警接觸確診病例，最高可申請核發5000元工作費。

萬華分局李姓巡佐原本申請2021年6月到11月的工作費3萬4900元，並經送閱核可，但因警政署彙整後認為，部分單位申領費用沒達到5000元請領上限，通案退回，李姓巡佐因而沒能領到疫調工作費，並於2022年2月21日調職。

檢方指控，李調職的隔天，吳立傑、簡婉婷商議由簡婉婷重新製作簽呈，申請原本屬於李姓巡佐的工作費，簡婉婷順利在2022年6月10日獲核發3萬4900元。

案經匿名檢舉，吳立傑到案辯稱簡婉婷確實有協助疫調，2人均否認冒領工作費私用，檢察官不採信2人的辯詞，認為吳立傑、簡婉婷以詐術取得屬於前同仁的工作費，起訴2人並建請法院量處適當之刑度。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

警察 警政署 新冠肺炎

延伸閱讀

空殼公司狂撈綠能財、逃漏稅 假發票詐領桃市環保局4776萬補助

台南學甲爐碴案 民進黨前中執委郭再欽一審重判8年半及2年2個月

北市前偵查隊長涉貪喝花酒 判刑10年6月、褫奪公權3年

孫安佐羈押42天獲100萬交保 法院諭知理由曝

相關新聞

拿西瓜刀爆砍女友險死...他喊冤沒想殺人「力道不重」 二審仍判9年刑

新北市男子林隆輝去年不滿同居女友聲請保護令，持西瓜刀猛砍對方頭部、腹部、手臂等，所幸女友趁隙逃離求助，送醫撿回一命，一審依殺人未遂罪判刑9年、違反保護令罪判3月得易科罰金之刑。案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決。

不滿台中土地重劃分配放火燒台北捷運 自救會長曾世源判緩刑5年

台中市神岡區大夫第自辦重劃區居民自救會會長曾世源不滿土地重劃分配問題，在台北市2處捷運站放火，依公共危險罪起訴；台北地院審理今宣判，2罪各判曾有期徒刑1年10月，訂應執行刑2年，緩刑5年，服義服勞務240小時。可上訴。

涉嫌出口AI伺服器至中港澳？是方：倘內部人員事涉不法 將嚴懲不貸

不肖業者涉嫌以不實文件，出口美超微搭載輝達的高階人工智慧（AI）伺服器至中港澳，基隆地檢署昨日前往美超微台灣分公司及兩家上櫃公司青雲、是方搜索，並約談三家公司主管。是方今（30）日出具聲明指出，該公司恪守政府法令全力協助檢調單位調查，營運一切正常，本次事件對公司財務與業務並無重大影響。

耗時4年審理！史上最大立委貪汙...收賄施壓SOGO案 二審定8/21宣判

前立委蘇震清、廖國棟等人被控收受太流公司前董座李恒隆賄款，為SOGO經營權案施壓經濟部，蘇因主動索賄、金額逐年倍增，共計2580萬元，一審遭判刑10年，是收賄金額最高、刑度最重的立委。案件上訴，台灣高等法院歷經近4年時間審理，全案已言詞辯論終結，並定8月21日宣判。

充電線惹殺機！好心讓朋友住家裡卻被活活打死 凶嫌判關11年半定讞

新北市男子葉勇堅3年前借住鄭姓友人住處，卻不滿鄭擅自拿自己的充電線當作褲帶，徒手、拿酒瓶毆打頭臉部，再持菜刀刺傷鄭的下巴和臉部，鄭倒地身亡，最高法院依傷害致死罪判刑11年6月定讞。

桃園環保業者5個月偷倒3300噸廢棄物 橫跨9縣市40人遭起訴

桃園一間領有廢棄物清除許可的環保公司，疑因無法合法去化大量營建廢棄物，竟涉嫌透過仲介、車隊及司機組成非法清運網絡，5個月內載運至少110車次、逾3300公噸營建廢棄物，棄置雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等地農地、魚塭，遍及全台9縣市。雲林地檢署偵查終結，今依違反「廢棄物清理法」起訴鄒姓負責人等40人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。