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不滿台中土地重劃分配放火燒台北捷運 自救會長曾世源判緩刑5年

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台中市神岡區大夫第自辦重劃區居民自救會會長曾世源不滿土地重劃分配問題，在台北市2處捷運站放火，依公共危險罪起訴；台北地院審理今宣判，2罪各判曾有期徒刑1年10月，訂應執行刑2年，緩刑5年，服義服勞務240小時。可上訴。

72歲的曾世源2026年2月8日上午11時46分，在台北捷運大安森林公園站2號出口的男廁無障礙空間，將準備好的稻草、泡過汽油的水果保麗龍網套等物品散鋪在廁所地板上，作為引火物，隨後在竹筷上綁沾滿汽油的布上點火，引燃火勢，隨即逃離現場。

同一天下午2時許，曾世源又跑到捷運善導寺站2號出口的男廁，用同樣手法引燃引火物，導致廁所天花板燻黑、通風口變形，站務人員發現異狀，將火勢迅速撲滅，報警處理。

警方逮捕曾移送地檢署偵辦，檢察官對曾世源聲請羈押獲准，偵查期間，民團社子島自救會與時代力量召開記者會聲援，表示曾因無法循正常管道陳情，才會用極端方式表達意見，希望曾可以交保。

檢察官偵辦認為，曾世源縱火的行為使在捷運站內往來民眾恐遭火勢燒及並危害生命，所幸站內人員及時發現撲滅火勢，並未釀災，不過，曾的已涉恐嚇危害安全、放火未遂罪，偵結將他起訴。

台中市神岡區大夫第自辦重劃區居民自救會會長曾世源。圖／本報資料照片
台中市神岡區大夫第自辦重劃區居民自救會會長曾世源。圖／本報資料照片

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