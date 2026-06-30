差19歲姐弟戀釀財務糾紛...台中男持刀砍殺釀一死一傷 二審今駁上訴

台中市洪姓男子與相差19歲的李姓女子曾是男女朋友，雙方有財務糾紛，前年分手後，李女找鄭男、高男出面討債，未料卻遭洪男持刀砍殺，釀一死一傷，一審國民法官判洪男8年6月徒刑，台中高分院今審結，駁回上訴，維持原判。

檢警調查，洪姓男子（33歲）與相差19歲的李女曾是男女朋友，2024年9月分手，李女認為洪應還她送的10多萬元及金飾，找到鄭姓男子出面討債。鄭男在同年9月23日，找高姓友人陪同，兩人一早6點多到洪霧峰區住處發生衝突。

洪男激動拿料理刀，直接朝鄭、高揮砍、刺擊，釀高傷重死亡，鄭大出血送醫搶救撿回1命，檢方依殺人、殺人未遂等罪嫌起訴洪。

全案一審由台中地院國民法官審理，去年11月審結，認定洪有防衛過當，但不符合情堪憫恕，依殺人、殺人未遂2罪，判洪男8年6月。