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差19歲姐弟戀釀財務糾紛...台中男持刀砍殺釀一死一傷 二審今駁上訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市洪姓男子與相差19歲的李姓女子曾是男女朋友，雙方有財務糾紛，前年分手後，李女找鄭男、高男出面討債，未料卻遭洪男持刀砍殺，釀一死一傷，一審國民法官判洪男8年6月徒刑，台中高分院今審結，駁回上訴，維持原判。

檢警調查，洪姓男子（33歲）與相差19歲的李女曾是男女朋友，2024年9月分手，李女認為洪應還她送的10多萬元及金飾，找到鄭姓男子出面討債。鄭男在同年9月23日，找高姓友人陪同，兩人一早6點多到洪霧峰區住處發生衝突。

洪男激動拿料理刀，直接朝鄭、高揮砍、刺擊，釀高傷重死亡，鄭大出血送醫搶救撿回1命，檢方依殺人、殺人未遂等罪嫌起訴洪。

全案一審由台中地院國民法官審理，去年11月審結，認定洪有防衛過當，但不符合情堪憫恕，依殺人、殺人未遂2罪，判洪男8年6月。

<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>李姓男子與前女友的感情、財務糾紛，涉砍殺前女友委託討債的兩名男子，釀一死一傷，台中高分院今審結。圖／本報資料照
台中市李姓男子與前女友的感情、財務糾紛，涉砍殺前女友委託討債的兩名男子，釀一死一傷，台中高分院今審結。圖／本報資料照

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