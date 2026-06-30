遠雄人壽女經理賣假保單 從業20年吸金近5千萬起訴

遠雄人壽公司退休的72歲資深經理陳麗妙，從業期間涉嫌假借賣「優質信託憑證」等投資保單，向18名客戶佯稱保證年息5%至14%，吸金4945萬多元，落網後否認犯行，稱客戶沒讀書、從來不看保單。台北地檢署今偵結，從重依修正後銀行法非法經營銀行業務罪起訴。

檢方追查，經理陳女2025年4月退休，是遠雄人壽某通訊處經理，涉嫌從2005年至2025年5月間，向18名客戶販售非遠雄人壽公司核准販售的投資方案「優質信託憑證」、「債券信託憑證」、「30萬元3年方案」，保證年息高達5％至14％，到期可贖回本金等，吸金共計4945萬979元，並交付偽造保險單。

北檢檢察官蔡佳倩今年3月間指揮調查局北機站，依刑法詐欺罪及違反銀行法等罪，搜索退休陳女的住處1處，並通知陳到案說明，並當庭逮捕，陳女聲請提審，法院開庭後駁回，檢方開庭後羈押禁見獲准。

檢方指出，陳女矢口否認犯行，偵查中多次翻異其詞，將責任推給保單客戶沒讀書、從來不看保險單，犯後態度不佳，顯無悔意，建請從重量處適當之刑