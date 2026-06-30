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基檢偵辦高階AI伺服器案非法出口案 聲押美超微台灣分公司業務員等3人

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆即時報導

基隆地檢署偵辦廠商涉嫌以不實文件，出口美超微電腦公司高階AI伺服器至中港澳，昨前往美超微台灣分公司及兩家上櫃公司青雲、是方搜索，帶回6人依偽造文書、背信罪嫌調查。檢察官漏夜偵訊後，今晨聲押其中3人。

美國司法部門今年3月間起訴美超微共同創辦人廖益賢、台灣區業務經理張瑞滄及協助轉運外部承包商孫廷偉，涉嫌違反美國出口管制規範，透過東南亞公司將美國人工智慧技術轉移至中國大陸。廖等人否認犯罪，全案由美國法院審理中。

海巡署偵防分署查緝走私案件時，查出游男等人涉嫌以不實文件資料申報出口，將高階AI伺服器輸往中港澳地區。基隆地檢署5月20日指揮海巡和警方專案小組，前往游姓、王姓、陳姓男子共同或分別成立的公司和住處搜索，檢方偵訊後聲押3人獲准。

檢方懷疑游男等人在台灣購得美超微生產，搭載輝達高階AI晶片的伺服器，再以虛偽申報最終目的地，或是申報型號與實際型號不符手法，將這批設備賣給中港澳業者。

專案小組偵辦月餘，檢視、分析相關事證，認為美超微台灣分公司、青雲國際科技、是方電訊也涉入，昨發動第2波搜索行動，前往3家公司及涉案人住處共12處地點搜索，查扣相關事證。

辦案人員昨天將美超微4名業務人員、青雲1名主管和1名是方人員帶回調查，製作筆錄後，昨晚陸續移送基隆地檢署偵辦。檢察官複訊後，今天凌晨依涉犯偽造文書、背信罪及有湮滅證據、勾串共犯及證人可能，向基隆地方法院聲請羈押禁見。

基隆地檢署偵辦游男等3人涉嫌以偽造文書等手法，將美超微高階AI伺服器運到中港澳地區，5月21日遭羈押禁見；檢方昨發動第2波搜索行動，又聲押美超微台灣分公司業務人員等3人。記者邱瑞杰／翻攝`
基隆地檢署偵辦游男等3人涉嫌以偽造文書等手法，將美超微高階AI伺服器運到中港澳地區，5月21日遭羈押禁見；檢方昨發動第2波搜索行動，又聲押美超微台灣分公司業務人員等3人。記者邱瑞杰／翻攝`

基隆地檢署偵辦游男等3人涉嫌以偽造文書等手法，將美超微高階AI伺服器運到中港澳地區，5月21日遭羈押禁見；檢方昨發動第2波搜索行動，又聲押美超微台灣分公司業務人員等3人。記者邱瑞杰／翻攝`
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基隆地檢署偵辦游男等3人涉嫌以偽造文書等手法，將美超微高階AI伺服器運到中港澳地區，5月21日遭羈押禁見；檢方昨發動第2波搜索行動，又聲押美超微台灣分公司業務人員等3人。記者邱瑞杰／翻攝`

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