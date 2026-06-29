檢方起訴幫派向基隆廟口一帶店家強索保護費 法院開庭…店家擔心被報復

基隆地檢署起訴吳男等9人，涉嫌違反組織犯罪防制條例，並涉嫌向店家強索保護費。基隆地方法院6月30日開庭審理，有店家憂心出庭作證，恐遭報復。警方今天表示，已對相關商家加強巡邏，並保護商家出庭時的安全。

檢方起訴指出，吳男與黃男等人對外宣稱是「天道盟太陽會基隆分會」，吳、黃出面向基隆廟口一帶的14名店家，傳達想要插股經營，店家如果不同意，將遭逢不利事件，迫使店家按月繳納保護費（或稱保安費、公關費、圍事費、經理費、分紅），再由郭男等組織成員出面收取，金額共350萬3000元。

檢方還查出吳男在2021年2月間，率小弟至店家，稱欲每月收取2萬元保護費，經雙方協商改為每月1萬元。店家為防測，迫於無奈交2個月後，因疫情歇業。

這名店家同年底復業時，郭男就致電索討保護費。店家在電話中表示無力支付，吳男隔天就率3人到店內恫稱，店家心生畏懼，繼續交付保護費。吳男等人還曾到餐飲店家消費後離開現場，店家請求結帳，吳男等人拒不支付。

基隆地方法院明天開庭審理這起案件，出面指控吳男等人犯行的店家，擔心如果出庭指證，可能遭報復。市警局表示，已針對受害商家加強巡邏，也會派遣刑警不定期守望，法院開庭時也會保護商家安全。