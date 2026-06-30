美超微伺服器輸陸案 檢方再搜索

調查局偵辦廠商涉以不實文件，出口美超微電腦公司高階ＡＩ伺服器至中港澳，昨天前往美超微台灣分公司及兩家上櫃公司青雲國際科技、是方電訊搜索，約談美超微王姓業務人員、青雲高階幹部共六人，深夜依偽造文書、背信罪移送基隆地檢署複訊。

ＡＩ浪潮帶動記憶體需求升溫，近期股價表現亮眼的上市公司青雲昨晚發布重訊，證實公司遭檢調搜索。青雲強調，公司營運正常，對財務及業務並無重大影響，但未說明此次遭搜索原因。

青雲主要從事電腦周邊產品、記憶體及相關零組件通路業務，也是美國記憶體大廠美光（Micron）及旗下品牌Crucial的DRAM、SSD代理商。隨著AI伺服器需求持續升溫，高階記憶體市場熱度升高，青雲近期成為市場關注的ＡＩ概念股之一。

美國司法部門今年三月起訴美超微共同創辦人廖益賢、台灣區業務經理張瑞滄及協助轉運外部承包商孫廷偉，涉及違反美國出口管制規範，透過東南亞公司將美國人工智慧（ＡＩ）技術轉移至大陸，但廖等人否認犯罪，全案由美國法院審理中。

海巡署查緝走私案件時，查出游男等人以不實文件資料申報出口，將高階ＡＩ伺服器輸往中港澳地區。檢方五月廿日指揮調查局、海巡署和基隆警方，前往游姓、王姓、陳姓男子公司和住處搜索，聲押三人獲准。

檢調懷疑，游男等人在台灣購得美超微生產，搭載輝達高階ＡＩ晶片的伺服器，再以虛偽申報最終目的地，或是申報型號與實際型號不符手法，將這批設備賣給中港澳業者。專案小組分析事證，認為美超微台灣分公司、青雲國際科技、是方電訊涉入，昨天兵分十二路前往三家公司等地搜索，查扣大批物證。