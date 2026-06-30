檢察官騷擾庭務員考績丙 訴訟又吞敗

橋頭地檢署公訴檢察官靳隆坤以聯繫開庭事務為由，和法院女庭務員加LINE，卻頻繁傳送訊息騷擾，還當面追問女方為何不回，靳因騷擾年終職務評定被評「未達良好（相當考績丙等）」，靳不服提起行政訴訟，高雄高等行政法院認處分無違誤，判決敗訴。

靳隆坤是司法官四十二期，過去曾因蒞庭時低頭看報紙、滑手機，被記「警告」，並在年終職職務評定會核布為「未達良好」。

判決指出，靳隆坤被指控蒞庭結束後，以聯繫開庭事務為由，要求三名橋頭地院女性庭務員跟他加LINE，結果卻持續傳送文字問候，山陀兒颱風期間，甚至傳送「我今天會呼風喚雨喔，美女有感受到嗎？」若有女庭務員「已讀不回」，靳隆坤於蒞庭時還追問「為何都不回訊息」，讓女方備感壓力，最後由任職於同法院的法官胞兄協助向上陳報。

橋檢得知後，由主任檢察官對靳口頭告誡，並將其列管，隨後職務評定審議會認定靳「言行不檢，足認評列良好顯不適當」，去年五月評定為「未達良好」，轉法務部核定。

靳隆坤不服提行政訴訟，主張他辦案成績是全署第一名，且無任何遲延案件，承辦公務表現卓越，全署卻僅有他一人被評為「未達良好」有失公允。

靳隆坤稱，他加LINE是為了建立同事情誼，且對方開庭都有跟他打招呼，稱對方美女只是個人的心情抒發，他主任檢察官也有收到訊息，無騷擾意圖。

法官審理時，受擾的女庭務員出庭證述，指稱因怕不好意思才加好友，但靳隆坤卻詢問星座、追問不回訊息原因，讓她備感壓力。一名受擾的女庭務員，也指靳傳過「今天的你讓人眼睛一亮」、「想送你生日禮物」等語。

法官認為，檢察官職司刑事犯罪偵查，本應保持高尚品格、謹言慎行，靳隆坤卻利用職務之便，傳送與公務無關且言詞輕佻的訊息，已造成他人困擾與職場壓力。

法院認為，靳隆坤於職評會有六票初評為「未達良好」，檢察長覆評也維持「未達良好」，經報請高檢署層轉法務部，提送檢審會審議通過後，由法務部長核定，程序合乎規定，判決靳敗訴。