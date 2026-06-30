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孫安佐持有槍械遭起訴 100萬交保
藝人孫鵬兒子孫安佐自製噴火槍又拍測試影片，還被搜出持有改造霰彈槍、空氣槍及模擬槍，士林地檢署依槍砲、妨害公眾往來安全罪、恐嚇公眾罪起訴孫安佐（現改名孫健豪）與經紀人陳昱中，羈押四十四天的孫安佐昨天移審法院，法官裁定一百萬元交保、限制住居、出境與出海，並不得接觸同案被告。
孫安佐昨天是由父親孫鵬帶錢幫忙辦保，他交保後表示，相信法院會給公正的判決，強調「我從未傷人，也未曾想傷人」。拳願邱姓負責人與江姓攝影師獲檢方緩起訴。
起訴指出，孫安佐今年一至四月，共七度在雙北道路、步道、停車場等處測試肩負式噴火槍，其中陳昱中陪同二次，期間孫將氣閥開至最大，產生長距離、大範圍的高溫火焰、大量黑煙、溢漏油氣，致生公眾往來危險罪。
今年三月間，邱男與孫安佐簽訂合作拍片協議書，每支影片支付孫五千元報酬，由江姓攝影師負責影片企畫、拍攝與後製。
四月廿二日拍片時，由孫安佐操作噴火槍、陳昱中協助點火、江男拍攝並後製，五月十四日在社群上傳，孫獲二萬五千元報酬。
警方另查出，二○一八年孫安佐上網購買具殺傷力改造霰彈槍、仿克拉克模擬槍共三把，檢方認定此部分涉及違反槍砲彈藥刀械管制條例。
孫安佐在法庭上僅承認持有查禁模擬槍，否認其餘犯行，他稱自製火槍只是作實驗、拍影片，影片有加上「請勿模仿」等警語，期間有避開人車，且他對噴火槍有一定程度掌握，可控制火焰避免傷人，不認為會發生危險；對於警方查扣的槍，也稱並無殺傷力。
法官審理後認定，孫安佐雖犯嫌重大，且曾在美國非法持槍遭判刑，此案期間仍網購槍，足認有反覆實施之虞，但考量已羈押一段時日，理當有所警惕，准予交保。
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