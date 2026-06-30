學甲爐碴案 郭再欽牟取暴利重判八年半

民進黨前中執委郭再欽因違法填埋爐碴案，昨天被法院依違反廢棄物清理法等罪，分別判刑八年六月及二年二月。本報資料照片

台南學甲爐碴案歷經不起訴，檢方四年前重啟調查，認定民進黨前中執委郭再欽當負責人的明祥馨公司收受爐碴後，違法填埋到農地或工業用地共六十八萬多公噸；一審昨以郭再欽涉犯廢棄物清理法共七罪，判處八年六個月徒刑，另涉逃漏稅等罪判刑二年二月，得易科罰金。

環保局表示，全案有廿四點七萬公噸爐碴去化完成，待處理的部分，明祥馨二場仍有約十五點四萬公噸，已要求清理義務人儘速完成去化及銷售，全程興業廠房下方約廿七點九萬公噸，因屬合法工廠登記及合法建物，現階段採取風險控管措施，未來若申請變更使用或拆除執照，將立即要求開挖清理。

判決指出，有公司經營電弧爐碴篩分及磁吸，再重新配售，先借用明祥馨公司廠房堆置爐碴，後來借牌使用，明祥馨二○一○年新增廢棄物清除業，郭再欽見有厚利可圖也決定投入，卻因品質不佳或銷售不出去，需要堆置爐碴，索性收購農地或購入、租用工業用地，將爐碴回填六十八萬多公噸。

郭再欽等八名被告否認犯行，郭供稱「爐碴再利用商品是個產品，不是有毒廢棄物，且公共工程也在使用，希望法官給予公平對待」。

合議庭認為，爐碴是煉鋼業事業廢棄物，依再利用相關規定，爐碴僅能作為非農業用地工程填地材料，明祥馨有再利用核可、也購入再利用製程需要的機器，但技術問題無法產出優良品質水泥製品，或銷售不出去，便將爐碴產出物填入土地，非屬事業廢棄物再利用行為。

合議庭認為，郭再欽收購農地或租或買工業用地，甚至竊占國有地，將鋼鐵廠收購的爐碴挖埋在二、三公尺的深坑，再覆蓋土壤，之後轉手將土地高價出售，反覆利用此手法牟取暴利，嚴重影響環境衛生，危及生態，惡性不輕。

全案除郭再欽重判，其餘七名被告各判一年四月到六年不等徒刑，明祥馨公司依廢清法判兩百萬罰金。