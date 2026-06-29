快訊

法說會前的「最後上車機會」 外資啟動台積電新一波目標價上修潮

美股早盤／美光、SanDisk下殺 但三大指數上揚、台積電ADR漲2%

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達高階晶片伺服器違法賣香港 基檢再搜索約談6人

中央社／ 基隆29日電

游男等3人涉嫌以不實申報文件，將搭載輝達高階晶片的伺服器出口至東北亞後，再運至香港；基隆地方檢察署今天發動第2波搜索，約談另外6名被告到案說明。

游男等3人明知，由美超微電腦股份有限公司（Supermicro）生產的高階AI伺服器，因搭載輝達公司（NVIDIA）特定高階晶片被美國嚴格管制，全面禁止銷往中港澳地區，仍意圖牟利，以不實文件申報出口，疑似轉賣至香港等地區。

基隆地檢署獲報後，5月20日展開首波搜索，傳喚游男、王男及陳男共3人到案；經檢察官複訊後，認定3人涉犯刑法行使變造私文書罪，且有事實足認為有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見獲准。

基隆地檢署表示，在檢視、分析相關事證後，認定另有6人涉嫌刑法偽造文書、背信等罪嫌，今天指揮法務部調查局台北市調查處、海巡署基隆查緝隊，就6人住居所及所屬3公司搜索，並約談這6人到案說明。

輝達 晶片 香港

延伸閱讀

非法出口高階AI伺服器案 檢再發動搜索…美超微台分公司、上櫃公司入列

影／Uber Eats爆假加盟真詐騙 調查局資安站逮2主謀送辦

Uber Eats第三方支付平台爆漏洞…假訂單詐千萬 主謀聲押禁見

台南學甲爐碴案 民進黨前中執委郭再欽一審重判8年半及2年2個月

相關新聞

國小師虐打生殖器呼巴掌…害男童1天昏厥20次 除入獄還得賠217萬

台北市某國小音樂男老師劉育嘉托五年級男童照顧自己剛入學的一年級兒子，劉認為男童未盡全力，以鼓棒虐打男童生殖器到破皮、毆打後腦勺、大小腿骨、爆粗口，害男童身心俱創，曾經一天暈厥20次，法院判刑4年半定讞。民事部分，一審判劉應賠償677萬餘元，二審改判賠償217萬餘元，最高法院駁回上訴，全案確定。

砍死河智媛前老闆！凶手「替前女友出氣」卻狂刪LINE 法院延押

「無限夢想老公司」老闆詹智能曾簽下韓國啦啦隊女神河智媛，去年8月間在台中市豐原區一間超商外，遭台北市黃姓男子持刀砍死，黃男行凶後一小時投案，辯稱「替前女友出氣」，檢方依傷害致死罪起訴後，黃男遭法院羈押迄今，因羈押期將屆滿，法官審酌，黃男犯後刪除關鍵證人通話紀錄，有勾串證人、逃亡之虞，裁定從今年7月2日起延押2月。

台南學甲爐碴案郭再欽遭重判 謝龍介：證明爐碴案不是政治抹黑

台南學甲爐碴案今一審宣判，民進黨前中執委郭再欽遭判8年半及2年2個月，對此，國民黨台南市長參選人謝龍介說，一審重判證明，學甲爐碴案不是政治抹黑，而是台南土地真的被傷害。民進黨台南市長參選人陳亭妃至截稿前尚未回應。

男子乘坐機車雙腳滑動 警攔檢酒測超標法院判無罪

彰化縣陳姓男子飲酒後騎機車逆向行駛，被警攔查並酒測，酒測值超標，被依公共危險罪移送。彰化地方法院審結，陳男以雙腳划動方式逆向前進，沒開「動力」移動機車，判決他無罪。

100萬交保 孫安佐:相信法院會公正判決，從未傷害過任何人

孫安佐（已改名孫健豪）辦理好100萬交保後，在步出法院時說：「我相信法院會給我公正判決，我從未傷害過任何人，也沒有想要傷害任何人。」，隨後坐上父親孫鵬開的車，與律師一起離去。

非法出口高階AI伺服器案 檢再發動搜索 美超微台分公司、上櫃公司入列

游姓、王姓和陳姓男子在台採購超過50台美超微電腦公司高階AI伺服器，涉嫌用不實文件申報出口，5月21日遭法官裁定羈押禁見。檢方偵辦月餘，今天發動第2波搜索，約談6名被告偵訊中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。