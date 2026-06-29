輝達高階晶片伺服器違法賣香港 基檢再搜索約談6人

游男等3人涉嫌以不實申報文件，將搭載輝達高階晶片的伺服器出口至東北亞後，再運至香港；基隆地方檢察署今天發動第2波搜索，約談另外6名被告到案說明。

游男等3人明知，由美超微電腦股份有限公司（Supermicro）生產的高階AI伺服器，因搭載輝達公司（NVIDIA）特定高階晶片被美國嚴格管制，全面禁止銷往中港澳地區，仍意圖牟利，以不實文件申報出口，疑似轉賣至香港等地區。

基隆地檢署獲報後，5月20日展開首波搜索，傳喚游男、王男及陳男共3人到案；經檢察官複訊後，認定3人涉犯刑法行使變造私文書罪，且有事實足認為有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見獲准。

基隆地檢署表示，在檢視、分析相關事證後，認定另有6人涉嫌刑法偽造文書、背信等罪嫌，今天指揮法務部調查局台北市調查處、海巡署基隆查緝隊，就6人住居所及所屬3公司搜索，並約談這6人到案說明。