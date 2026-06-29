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男子乘坐機車雙腳滑動 警攔檢酒測超標法院判無罪

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣陳姓男子飲酒後騎機車逆向行駛，被警攔查並酒測，酒測值超標，被依公共危險罪移送。彰化地方法院審結，陳男以雙腳划動方式逆向前進，沒開「動力」移動機車，判決他無罪。

判決書指出，陳男今年4月間在某餐飲店飲酒後，騎乘重型機車上路，因逆向行駛為警攔查，發現身上散發酒味，對他施以酒精濃度測試，結果每公升達0.25毫克，被認涉犯公共險罪嫌。

陳男在院審時坦承酒測值達每公升0.25毫克，但辯稱是以腳移動機車，也有猶豫要不要騎，當時有開電瓶但沒發動機車，也沒騎往前。

法院勘驗員警密錄器影像，結果是陳男坐在機車上未開啟車燈，以雙腳划動的方式從路邊倒車出來，並以雙腳划動的方式將機車逆向前進一小段距離即停止，員警騎機車二度返回現場，陳男都坐在機車上與路邊人交談，車頭大燈未開，機車前方有車燈亮，機車尾燈開啟，並未錄得陳男以機車的「動力」移動機車，所以陳男坐在駕駛座尚未起駛，機車也未在陳男控制、操控下而以「動力」移動。

法官認為，各項證據方法尚不足使陳男涉犯公共危險罪嫌，無法使地院形成陳男確有所指公共危險犯行的有罪心證，基於無罪推定原則，自應為陳男無罪之諭知。

聯合報提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化地方法院勘驗警方密錄器，沒看見陳男發動機車以「動力」移動機車，判決陳男酒駕無罪。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院勘驗警方密錄器，沒看見陳男發動機車以「動力」移動機車，判決陳男酒駕無罪。記者簡慧珍／攝影

酒測 彰化縣

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